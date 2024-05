El ex futbolista estuvo presente en un nuevo capítulo de PH en donde se sinceró sobre distintos aspectos de su vida.

Mauricio Pinilla estuvo presente en un nuevo capítulo de “Podemos Hablar” en donde habló de distintos temas personales, como su separación de Gissella Gallardo, que también fue invitada al espacio, los rumores de infidelidad y el inolvidable momento que marcó la farándula nacional: “El episodio del Rey León”.

El año 2007 ocurrió la polémica en donde se reveló que Coté López y Mauricio Pinilla tuvieron un affaire. Sin embargo, al momento de descubrirse la situación, Daniela Aránguiz para proteger a su amiga dijo que habían estado juntas al momento donde supuestamente la empresaria habría estado con el futbolista y que vieron la película infantil de Disney.

Pinilla se sincera sobre el episodio del “Rey León”

Julio César Rodríguez le preguntó sobre si esta situación lo marcó mucho, a lo que el deportista señaló: “Era muy cabro chico, no tenía ni 25 años y fue finalmente Daniela Aránguiz, que dijo que ellas estaban viendo esa película, la verdad es que le **** la infancia a varios niños”.

Acerca si ha hablado con Luis Jimenez, esposo de Coté López, sobre lo ocurrido, reveló que sí. “hemos hablado, está sano el tema”, a lo que Gisella agregó: “Con la Cote, también”.

El quiebre de Mauricio y Gissella

Al ser consultado directamente sobre si el quiebre entre ellos fue por infidelidad, Pinilla respondió: “No fue el motivo de la separación”.

“Como que a uno lo tienen enchapado, ya que se mandó una cagada, entonces se separaron porque se mandó una cagada el niño”.

El deportista reveló que el fin de la relación fue por un desgaste. “Ya no planificábamos ni un fin de semana juntos, me preocupaba yo de trabajar, trabajaba de lunes a viernes y los fines de semana trabajaban en la mañana, así a partido, después me preocupaba estar con mi amigo, ella de estar con su amiga, estar con su familia, vivíamos juntos, pero separados”, explicó.

Por su parte, Gissella añade: “Es que lo que nos pasó que llegamos a Chile, después de tantos años viviendo afuera, yo lo único que quería era recuperar el tiempo perdido con mi amiga, mi familia, con quien me reencontrara, al Mauro, le pasó lo mismo, claramente, nos acercamos a las otras personas, pero nos alejamos nosotros y el tema de la infidelidad, yo tampoco le fui infiel al Mauro”.

“Las gallas se tiraban encima, o sea, yo me preguntaba ¿cómo será cuando no estoy yo?”, explicó la periodista.