El ex futbolista y comentarista deportivo Mauricio Pinilla estuvo presente en el estelar de conversación de Chilevisión, Podemos Hablar, en donde entregó detalles de un complicado momento en su vida.

En el espacio también estuvo su ex pareja y madre de sus hijos, Gissella Gallardo, quien habló acerca de la relación entre ambos tras el quiebre de la relación. Asimismo, el deportista profundizó en su internación por un severo cuadro de estrés durante el 2023.

Mauricio Pinilla se sincera tras complejo momento

Acerca de la decisión de internarse, el ex seleccionado nacional le explico a Julio César Rodríguez, el conductor del espacio, que fue muy necesario.

“Efectivamente, me sentía como desconectado de los lazos afectivos con mis niños, entré en una fuerte depresión, lo único que hacía era salir a trabajar y llegar a mi casa a encerrarme”.

El deportista agregó que “llegó el momento clave en el cual Dios me iluminó y me dijo Mauro, de esta no vas a salir solo, asesórate con un especialista y tomé la decisión de internarme en una clínica, que me diera el respaldo emocional y psicológico para poder salir de la situación que estaba”, explicó.

Sobre cómo vivió Gisella la compleja situación, la periodista y ex participante de Top Chef VIP señaló que fue muy difícil.

“Porque en el fondo en uno de los momentos más difíciles de mi vida es el tema de mi papá, la enfermedad y después su muerte, es como que necesita a alguien que te sostenga y tenía que yo sostener a mis niños y aparte apoyar a Mauricio, que para mí es una preocupación, un tema, porque quiero que esté bien”.

“Los niños crezcan con un papá sano, emocionalmente, feliz, que disfrute la vida… pero, bueno, aquí estamos, lo voy a apoyar toda mi vida, todo lo que pueda, lo que necesite y mientras se pueda”.

Asimismo reveló que tienen una muy buena relación. “Hermanos, somos hermanos, no, amigos. No es que lo llamo para contarle alguna cosita de alguien, ni él tampoco a mí. Somos muy buenos papás, según mi opinión y la verdad es que somos como hermanos…. Hacer trámites”.