Una entretenida competencia se llevó a cabo durante el último capítulo de Top Chef VIP, en donde los participantes debieron invitar a un cercano para que los ayude en la cocina y librarse así de la prueba de eliminación, en donde Gisella Gallardo invitó a Mauricio Pinilla.

La periodista compitió junto a su ex pareja con quien estuvo casada por 11 años y se separaron el 2022. En donde Pinilla se puso el delantal blanco y siguió todas las instrucciones, recibiendo los mejores comentarios de la jornada y salvándose así de la eliminación.

Sin embargo, los televidentes y también el resto de los participantes quedaron asombrados por la buena relación entre ambos, lanzando incluso, especulaciones por el futuro de la ex pareja.

Mauricio Pinilla en Top Chef VIP

“Estoy feliz de estar aquí y acompañar a Gissella. Tenemos muchas batallas en la cocina juntos. Yo he sido manduqueado toda la vida, así que no será la excepción en esta oportunidad para ayudar”, comentó el seleccionado nacional.

Mauricio reveló en el programa que cuando Gisella lo invitó tuvo dudas debido a sus habilidades culinarias. “Cuando me lo propuso, me dijo ‘oye, ¿te gustaría acompañarme?’. Yo le dije: ‘Mira, la verdad no tengo condiciones. No le temo a las presiones, pero trabajar bajo presión en la cocina, se me fue en collera'”, reveló.

Durante la competencia compartieron distintos momentos de risa, los cuales llamó la atención de las inmunes de la semana en el Lounge. “Qué linda pareja hacen. Yo creo que estos van a volver”, comentó Pincoya. Mientras que Zapallito agregó: “Sí, son muy lindos”.

¿Quién es el nuevo eliminado de Top Chef VIP?

En la competencia por la inmunidad, los participantes invitaron a cercanos para que los ayuden con su preparación, en donde Gisella Gallardo se salvó de la prueba de eliminación.

Paulina Nin invitó a Marco Fabián, actor y coach con quien trabajó en “La Mañana del 13”; Máximo Menem fue acompañado por Felipe Izquierdo, amigo desde hace décadas de su familia; Gisella Gallardo con su ex pareja, Mauricio Pinilla; Belén Mora con la comediante Bernardita Ruffinelli; Alonso Quintero con su ex pareja y Gianella Marengo con su amiga Paulina Izquierdo.

Mientras que en la prueba por la permanencia debieron preparar un plato con carne de avestruz, en donde Paulina Nin fue la peor evaluada y se convirtió en la nueva eliminada del espacio.

“He aprendido muchísimo, me voy con eso. Me voy con haber conocido gente muy simpática, muy especial. Con los que me llevé bien, me llevé mal en algún minuto, pero que los quiero mucho. He aprendido mucho y me voy feliz”, expresó.