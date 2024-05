La ex pareja entregó detalles del quiebre de la relación amorosa entre ambos y respondieron a distintos rumores.

Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla estuvieron presente en el nuevo capítulo del programa de conversación de Chilevisión, Podemos Hablar, en donde entregaron detalles de su relación actual tras el quiebre de su matrimonio.

Pero además, el deportista y la periodista se refirieron a distintos rumores que sobre ellos, como también la verdad de lo que ocurrió tras el comentado episodio del “Rey León”.

Las confesiones de Gissella y Mauricio

El conductor del espacio, Julio César Rodríguez, le preguntó directamente a Mauricio si fue infiel a Gissella, resultando en el quiebre de la relación. “No fue el motivo de la separación”, respondió el deportista.

Acerca de por qué fue ese uno de los rumores más recurrentes sobre el quiebre entre ambos, Pinilla señaló: “Como que a uno lo tienen enchapado, ya que se mandó una cagada, entonces se separaron porque se mandó una cagada el niño”.

“Efectivamente, había desgaste en la relación, ya no planificábamos ni un fin de semana juntos, me preocupaba yo de trabajar, trabajaba de lunes a viernes y los fines de semana trabajaban en la mañana, así a partido, después me preocupaba estar con mi amigo, ella de estar con su amiga, estar con su familia, vivíamos juntos, pero separados”, explicó.

Por su parte, Gissella señaló: “Es que lo que nos pasó que llegamos a Chile, después de tantos años viviendo afuera, yo lo único que quería era recuperar el tiempo perdido con mi amiga, mi familia, con quien me reencontrara, al Mauro, le pasó lo mismo, claramente, nos acercamos a las otras personas, pero nos alejamos nosotros y el tema de la infidelidad, yo tampoco le fui infiel al Mauro”.

“Las gallas se tiraban encima, o sea, yo me preguntaba ¿cómo será cuando no estoy yo?”, explicó la periodista, agregando que cuando ocurrió la salida de Mauricio de Universidad de Chile, surgió un nuevo rumor de infidelidad.

“Que yo me lo llevaba a Argentina obligado. No fue así, lo único que quería era quedarme en Chile, ni una posibilidad, por eso se inventan muchas cosas, pero de ahí que a la gente, tiene que saber qué cosas creer y que no”.

El episodio del Rey León

Acerca de uno de los momentos más impactantes de la farándula, el cual involucra a Coté López y Luis Jiménez, el deportista señaló que muy un momento que lo marcó.

“Era muy cabro chico, no tenía ni 25 años y fue finalmente Daniela Aránguiz, que dijo que ellas estaban viendo esa película, la verdad es que le **** la infancia a varios niños”.

“Nunca me podía ir a la habitación de los niños, a decirles que viéramos esta película”, señaló el deportista.

Asimismo, señalaron que es un tema zanjado con Jiménez y con Coté. “Hemos hablado, está sano el tema”.

También Gissella respondió a su supuesto “día de furia” en donde la periodista habría rayado el auto de Pinilla. “Supuestamente, nunca se pudo comprobar, después terminó el periodista pidiéndome disculpas, claramente”.