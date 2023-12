Una linda noticia recibieron los seguidores de Coté López y Luis Jiménez, luego de que la empresaria anunció a sus seguidores que tras anunciar su separación hace algunas semanas, la pareja tomó la decisión de retomar su relación amorosa.

A finales de noviembre, tras 18 años de relación, la influencer y el futbolista nacional anunciaron el fin de su relación. “Con el corazón lleno de amor y respeto mutuo después de casi 18 años juntos, hemos tomado la decisión de separarnos de común acuerdo. Siempre hemos sido muy transparentes con ustedes y esta vez no será diferente”, expresaron en un comunicado conjunto.

Sin embargo, la separación llegó a su fin poco después. La tarde de este viernes, la dueña de CLO, compartió un registro a través de sus redes sociales en donde entregó detalles de la noticia, revelando que ella junto al ex seleccionado nacional retomaron su relación tras el breve quiebre.

La reconciliación del Mago y Coté López

“Voy a ir con la honestidad por delante. Les cuento que volvimos con Luis”, comenzó señalando en el video publicado en sus redes sociales.

Asimismo que la separación fue muy difícil. “Fue horrible, no se lo deseo a nadie”, agregando que paso muchos días llorando, sin embargo, trató de salir adelante, a pesar de la compleja situación, y asistir a un evento. “He estado toda mi vida con él (…) la gente me decía, te veo feliz, te veo radiante, pero por dentro estaba muriéndome”.

“Era tanto lo que nos extrañábamos, que nos decíamos todo el rato “te extraño”, pero ya dijimos que nos separamos, ya no podemos volver, Y al final era ¿por qué no podemos volver? ¿Por qué le dijimos a la gente? Yo prefiero ser feliz (…) entonces fuimos a terapia de parejas (…) porque tendíamos a solucionar todo con sexo… aprendimos a conversar y nos dimos cuenta de que al final nosotros no queremos estar separados, era una cosa de organizarnos, poner horarios, porque al final los dos somos super trabajólicos”.

“El tema pasó más porque Luis deja de jugar, y nosotros, los 18 años casi que llevamos juntos, toma rienda de sus negocios. Entonces qué nos pasó este último mes, que estamos con tres proyectos nuevos, que son muy power (…) No es un tema de plata, es un tema de metas, de objetivos”.

“Cómo voy a hacer eso. Tengo hijos grandes y si sentimos eso fue porque nunca habíamos experimentado lo que nos estaba pasando. Ya no nos soportábamos y se acabó, y fue así. Fue súper tonto, de cabros chicos, pero no fue por marketing“, agregó la influencer.

Revisa sus declaraciones a continuación