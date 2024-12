Luis “Mago” Jiménez fue parte del episodio debut de “La Verdura” el programa de entrevistas del Ranty en donde los participantes se someten a un detector de mentiras y luego aclaran sus respuestas, revelando cuando fue “paparazzeado” con Martina Orrego.

En ese sentido, el deportista nacional fue consultado por distintos aspectos de su vida personal, entre ellos sobre si regresaría con su ex pareja, la empresaria María José López, con quien tuvo una relación de décadas.

“Hoy día no”, respondió el futbolista, en donde Ranty no se mostró muy convencido. “Es que soy de las personas que no se cierra a nada, no me gusta decir nunca, entonces igual es una posibilidad, quién sabe qué pueda pasar más adelante”, expresó.

El paparazzeo con Mago Jiménez y Martina Orrego

Ranty le preguntó directamente: “¿Te arrepientes de Martina Orrego?“, esto respecto a la foto que tomaron de ambos besándose apasionadamente en un restaurante de Vitacura, a lo que Luis señaló que sí.

“No tengo idea quién sacó la foto”, asimismo, agrega que sí conversó con la periodista. “Pero no era la forma, amateur”.

“¿Sentiste que la cagas…?”, consultó el influencer. “Si, porque no era el momento, no era el lugar. Mal”, agregando sobre las críticas tras revelar días anteriores al paparazzeo que aún tenía sentimientos por Coté. “es que eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, la gente entiende lo quiere entender”.

Ranty le comentó que le agrada la forma que tiene para enfrentar los comentarios sobre su vida personal. “Yo intento no esconder nada y cuando la cag…, la cag… No he matado a nadie, ósea igual si, yo creo que igual le hice daño a la José con eso”,

Revelando que habló con ella al respecto. “Le pedí disculpas, no era la forma, pero si hay una parte que no me gusta que es no poder compartir con gente porque la expongo y hay gente que también me hace el quite”.