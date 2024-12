El exfutbolista Luis Jiménez estuvo presente en un nuevo capítulo del programa de conversación de Pamela Díaz “Sin Editar” en donde se refirió a la posibilidad de ser parte de algún programa de televisión, como un reality.

En el espacio que se transmite a través de Youtube, el deportista reconoció que ha recibido ofertas de la televisión. “Sí, me han ofrecido, no me cierro a nada, pero no de momento, tiene que ser algo que me guste mucho y se tienen que reunir muchas condiciones”.

¿Luis Jiménez en un reality?

En esa misma línea, la Fiera le preguntó al deportista si ha recibido alguna propuesta para ingresar a un reality de competencia.

“Si, me llamaron y si entraría, pero también tienen que reunirse muchas condiciones, ósea no podría usar el baño con otra persona, esa son unas de las condiciones, no podría dormir con alguien al lado”.

A lo que Pamela se ríe y le dice: “y que quieres ¿un convento? es obvio que tiene que haber una persona al lado tuyo”.

“Tienen quedarse las condiciones para poder entrar, no te digo que no entraría (…) tiene que tener deporte. A Gran Hermano no entraría nicagan… y eso que ahora lo modificaron y hay competencias, pero ni al antiguo ni al de ahora tampoco”

“Yo tampoco, el ocio me mata”, agrego la Fiera.

Revisa sus declaraciones a continuación

Las confesiones de Luis Jiménez

En el espacio, Pamela le preguntó por su ex pareja, María José López. “La gente no la conoce mucho y ella no se deja conocer mucho tampoco”, agregó la conductora.

“Ella es alegre, es muy espontánea y muy real. Es muy parecida a ti en ese sentido, o sea, si no le gustas, no le gustas. Y no le interesa poner caras si no es real, es honesta”, respondió el deportista.