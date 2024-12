En el fútbol chileno siempre hay debates eternos y uno de ellos, es el que obliga a elegir entre Marcelo Salas e Iván Zamorano. Luis Jiménez se sometió a ella y no dudó en seleccionar a su favorito.

El Mago se retiró a fines del 2022 con la camiseta de Magallanes, poniendo fin a una muy exitosa carrera. Jiménez brilló en el fútbol chileno, así como también en Italia y en Asia. Hoy alejado de la cancha, se da tiempo para opinar sobre diversos aspectos.

Luis Jiménez eligió a su favorito entre Marcelo Salas e Iván Zamorano

En el programa de YouTube “Sin Editar”, conducido por Pamela Díaz, Luis Jiménez tuvo la oportunidad de dar su punto de vista en la eterna discusión que divide a los futboleros chilenos: Marcelo Salas o Iván Zamorano. Si bien reconoció la gran trayectoria de ambos, no tuvo problemas en elegir a uno.

“Los dos súper diferentes, pero yo tendría a Marcelo Salas”, respondió Jiménez sin dudar. “Iván Zamorano es más de guerra, de sacrificio, que es un súper necesario en los equipos. Los dos, en su prime, eran un complemento perfecto“, complementó el campeón con Inter de Milán.

Luis Jiménez y Marcelo Salas 2007. Imagen: Photosport.

Luis Jiménez alcanzó a jugar con Marcelo Salas en la selección chilena, en las Eliminatorias a Alemania 2006 y en el inicio del ciclo de Marcelo Bielsa. Además, habilitó el Mago habilitó al Matador en 2005 cuando se convirtió en el máximo goleador de La Roja. Años después sería pasado por Alexis Sánchez.

Además de la elección entre Salas y Zamorano, Jiménez también confesó que no le agrada el rótulo de Mago. “No me gusta ese apodo, nunca me ha gustado. Ese apodo nació cuando estuve en la selección chilena sub 17. Jugué bien ese partido, un periodista me vio y me puso ‘Mago’. No recuerdo quién fue ese periodista”, explicó.

El formado en Palestino indicó que fue justamente este club donde más disfrutó, mientras que detalló el motivo que lo llevó a dejar la actividad en 2022, con la camiseta de Magallanes. “Estaba cansado del ambiente del fútbol, ya no tenía la misma pasión, me costaba levantarme en la mañana para ir a entrar y ya no lo disfrutaba“, detalló.