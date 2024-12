Luis Jiménez sorprende con destape total para sesión de fotos: "Haciendo cosas que antes no hacía"

El jugador nacional, Luis “Mago” Jiménez, sorprendió a todos este lunes cuando se publicó la portada de este mes de la revista Sarah, en donde el delantero sale completamente desnudo. En el artículo, el deportista se sincera sobre distintos temas, entre ellos habla sobre su proceso personal y su retiro del fútbol.

La publicación salió la luz la noche de este 8 de diciembre, coincidentemente, día que su exesposa y madre de sus hijos, Coté López, está de cumpleaños.

Las confesiones de Luis Jiménez

Acerca de la sesión de fotográfica, el deportista señaló: “Con el desnudo fue raro. Ya había hecho uno cuando chico en Italia, había hecho una revista, un calendario a beneficio, pero no fue tan desnudo como este. Fue divertido, fue entrete, me sentí cómodo”.

“Es algo nuevo, estoy haciendo cosas que antes no hacía, antes tenía que mantener una línea y no quería dejar espacios a la crítica, que es la típica, ‘ah, claro, porque anda preocupado de otras cosas, puede que esté equivocado o no’”, explicó.

“Además, nunca me he sentido muy fotogénico, hay futbolistas que viven más de redes sociales que del fútbol y si rinden en la cancha todo bien, pero yo prefería mantenerme concentrado en el fútbol, dedicarme a eso”.

El futbolista, que pasó por equipos nacionales como Palestino y Magallanes, y brilló en equipos internacionales como Inter, Lazio y Fiorentina.

“Ha sido duro, duro porque dejé de hacer algo que empecé a hacer a los 10 años y que no dejé jamás, hasta ahora. Yo pensé que estaba preparado, pero igual es un luto y yo no lo veía venir. En el fondo es un cambio de vida, no fue tan simple como yo pensaba”.