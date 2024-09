Luis Jiménez confirma divorcio de Coté López: "Lo intentamos, pero no se dio"

Luego de semanas de especulaciones, el deportista Luis “Mago” Jiménez, utilizó sus redes sociales para hablar de su situación sentimental, confirmando el quiebre con la empresaria y modelo, María José “Coté” López, con quien tuvo una larga relación que extendió por más de una década y con quien tiene 4 hijos en común.

A través de sus historias de Instagram el ex seleccionado nacional respondió una ronda de preguntas de sus seguidores, en donde muchos le consultaron por su relación con Coté, por lo que decidió alzar la voz y despejar duda.

Un seguidor le preguntó si estaba soltero, a lo que exjugador del Inter de Milan contestó que sí. “Esta es la pregunta que más se repite. Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose nos separamos en septiembre del año pasado”.

“Después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio”, agregó.

“También para que no haya más especulaciones, nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados”.

La separación del Mago y Coté

A finales del 2023 la noticia sobre el quiebre de la pareja sacudió a los medios nacionales y a sus seguidores. “Con el corazón lleno de amor y respeto mutuo después de casi 18 años juntos, hemos tomado la decisión de separarnos de común acuerdo”, señalaron en un comunicado en conjunto en ese momento.

Sin embargo, a las pocas semanas la creadora de CLO confirmó la reconciliación. “Era tanto lo que nos extrañábamos, que nos decíamos todo el rato “te extraño”, pero ya dijimos que nos separamos, ya no podemos volver, Y al final era ¿por qué no podemos volver? ¿Por qué le dijimos a la gente? Yo prefiero ser feliz” .

Durante mayo del 2024, la empresaria fue consultada por sus seguidores por su relación, debido a los rumores de ruptura, en donde confirmó que seguían juntos. “Hace meses, mi gente, y está todo bien. Habrá durado un mes nuestra súper separación, pero si no lo muestro es porque si lo muestro voy a volver a aparecer en todos los canales”.

Sin embargo, en junio de este año salió a la luz un inesperado escándalo familia que involucra al hijo del Mago, Diego, quien acusó a Coté de intentar separarlo de su padre y ser sindicado como el causante de la primera ruptura. “No tenemos nada que ver con la separación y ojalá algún día les digan la verdad y dejen de creer los cuentos que les venden”.

Por su parte Coté respondió que “Es verdad que le pedí a Luis no salir más a carretear con él de noche, no me parece tan terrible, ya que existe un rol de padre y otro de hijo”.

Días después, la empresaria confirmó la reconciliación con su hijastro. “Hablamos a los dos días de todo el escándalo, está todo bien, ambos coincidimos en que nos amamos y todo fue un error”.