En medio de cuestionamientos a jugadores como Lucas Paquetá en relación a eventuales arreglos de partidos, el chileno Luis Jiménez reveló una grave historia vivida en su paso por el fútbol italiano.

El Mago, que hace poco colgó los botines, estuvo en el programa “Vamo’ a Calmarno”, donde contó que en el país de la Bota vio numerosos casos con arreglo de partidos e instrucciones de no ganar.

“Hay mucha gente que está castigada (por arreglo de partidos). Dirigentes que no pueden trabajar más en el fútbol, futbolistas que no pueden jugar más, porque eran demasiados los chanchullos que hacían”, partió diciendo el talentoso ex jugador de la Roja.

La confesión del Mago Jiménez sobre “arreglos”

Luis Jiménez fue más allá en cuanto a las acusaciones de arreglos de partidos cuando jugó en el fútbol italiano y dio ejemplos claros en donde sus propios compañeros le reprochaban hacer goles.

El chileno y su paso por la Ternana / Foto: Cedida.

“Yo jugué partidos arreglados y no cachaba nada, era pendejo, quería comerme la cancha. Eran mis primeros partidos en Italia”, partió relatando el ex Palestino y Magallanes.

En ese sentido, el Mago ejemplificó lo sucedido contando que “en un partido hice un gol y mi arquero me quería matar, porque teníamos que empatar. Este arquero no jugaba mucho y tenía que dejarse hacer un gol ‘¿Por qué no me dijeron antes?’, les dije”.

Estábamos primeros (en la Ternana), jugábamos contra el Atalanta. Me hacen un penal y veo que me empiezan a putear todos. Mi compañero hace el gol y, en vez de celebrar, se agarra la cabeza. Yo no entendía nada. Luego el doctor me explica que ‘el partido está arreglado, no entres más al área’”, cerró.

Luis Jiménez estuvo 9 años en el fútbol italiano (2002 y 2011), donde jugó en Ternana, Fiorentina, Lazio, Inter de Milán, Parma y Cesena.