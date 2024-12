"¿Volverías con tu ex?": La sincera respuesta de Luis Jiménez sobre Coté López

Luis Jiménez fue parte de un nuevo capítulo del programa de conversación de Pamela Díaz, “Sin Editar” en donde se refirió a su proceso personal, en donde además, se refirió a una posible reconciliación en el futuro con quien fue su pareja por largos años y es la madre de cuatro de sus hijos, María José López.

En la ronda de preguntas inicial, la Fiera le preguntó sobre su estado civil, en donde el deportista señaló: “Separado, soltero, célibe”. Sobre esto último, le consultó por cuánto tiempo, a lo que Mago comentó: “Eso no se puede decir“.

Asimismo, Pamela le preguntó por qué “Me considero afortunado de la vida que me a tocado, de mi carrera como futbolista, de mi vida, de mis hijos, de mi familia. Me considero bien afortunado”, explicó.

Luis Jiménez habla sobre su relación con Coté

En el espacio, Pamela le pidió que diga cosas positivas sobre su ex pareja. “La gente no la conoce mucho y ella no se deja conocer mucho tampoco”.

“Ella es alegre, es muy espontánea y muy real. Es muy parecida a ti en ese sentido, o sea, si no le gustas, no le gustas. Y no le interesa poner caras si no es real, es honesta”, respondió el deportista.

“¿Volverías con tu ex?”, le preguntó Pamela. “Sí”, contestó Jiménez, a lo que la Fiera agregó: “vas a tener que hacer mucho mérito”.

Frente a esto, el ‘Mago’ sostuvo que “no he dicho que ahora, pero no me cierro a nada”.

Revisa sus declaraciones a continuación

Las confesiones de Luis Jiménez

Acerca de su retiro del futbol, el futbolista comentó: “Estaba agotado, empecé a los 10 años hasta los 38, son 28 años. Y debuté profesionalmente a los 16, entonces son 22. Estaba cansado, del ambiente, ya no tenía la misma pasión, me costaba levantarme temprano para ir a entrenar entonces ya no lo disfrutaba.

Asimismo, sobre lo positivo y lo negativo de su carrera, señaló: “Siento que fue una linda carrera, logré estar en equipos importantes, logré cosas importantes, lo pasé muy bien en todos los clubes que tuve y lo que menos me gusto fue un episodio que tuve en un club en Italia en donde no pude jugar por seis meses. Soy afortunado de haber tenido el trabajo que tuve, la plata que gané y todo eso”.