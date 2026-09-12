Chelsea no pudo ganar en una nueva fecha de Premier League. El protagonista fue Emiliano Martínez, quien otra vez dejó dudas por su rendimiento bajo los tres palos.

El Dibu hace rato que quería salir de Aston Villa. El problema es que nadie lo quería, hasta que los problemas con su arquero obligaron a los Blues a meterse en el mercado. Como el argentino era de lo poco que quedaba disponible antes del cierre, lo terminaron fichando.

El pésimo inicio de Dibu Martínez en Chelsea

El mismo día que lo presentaron, Emiliano Martínez debutó con los guantes de Chelsea ante Brighton. Si bien ganaron en esa jornada, recibió tres goles, algo que nunca deja contento a ningún portero. En su segundo duelo, cayeron 2-1 ante Arsenal en el Emirates Stadium, con patada incluida al argentino.

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En la 4° fecha de fútbol inglés, los Blues ahora eran locales con Hull City. Era la oportunidad de regresar al triunfo y por primera vez, que Martínez dejara su portería en cero, pero no sucedió ni lo uno ni lo otro.

Chelsea lo igualaba 1-1 hasta que hubo un córner para la visita. Dibu Martínez quiso salir a cortar el centro, pero lo hizo de muy mala manera y fue anticipado. Luego de una serie de rebotes, el balón le terminó quedando a Bachir Belloumi, quien anotó el 2-1 transitorio.

Pese a que los dirigidos por Xabi Alonso alcanzaron a lograr el empate 2-2, las sensaciones sobre el arquero argentino no han sido buenas. En 3 partidos con su nuevo club, suma 7 goles en contra. Todavía no ha logrado dejar su valla invicta.

Otro argentino que no lo pasa bien en Chelsea es Valentín Barco. El Colo ingresó en el complemento y cada vez que tocó el balón, fue acompañado por fuertes abucheos. Los ingleses no olvidan sus burlas en la semifinal de la Copa del Mundo 2026. Al parecer en Stamford Bridge no suena bien el tango.