El icónico mentor de Claudio Bravo apostó todas sus fichas al golero que recién se recuperó de una grave lesión y no juega desde abril para reiniciar la Liga de Primera 2026. ¡Y quiere a Villanueva en la Copa Chile!

Fernando de Paul ya pudo ir al banco de suplentes en Colo Colo después de superar una seria lesión que incluso lo obligó a pasar por el quirófano. El Tuto estuvo en la reserva del equipo albo para la llave que le ganaron al Audax Italiano en los octavos de final de la Copa Chile.

En ambos partidos contra los itálicos, el portero titular fue Eduardo Villanueva, quien repitió la estelaridad en la ida de los cuartos de final frente a Deportes Puerto Montt. Sobre esa línea, RedGol tomó contacto con un icónico formador de arqueros para abordar cómo seguirá esta ardua lucha.

Se trata del mentor que tuvo Claudio Bravo en los inicios de su carrera. Las referencias son para Julio Rodríguez, quien dio su visión para la revancha ante el Velero y también para la reanudación en la Liga de Primera 2026. “Normalmente, los técnicos deciden jugar con los arqueros mayores. Los consagrados”, dijo Hulk.

Eduardo Villanueva en acción durante la llave vs Audax Italiano. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“En este caso, ya que han jugado tres partidos con Villanueva, según mi parecer yo seguiría con él. Porque jugó dos partidos contra Audax, anduvo bien y cumplió. Luego, uno más en Puerto Montt”, manifestó el otrora entrenador de goleros en Colo Colo y Universidad de Chile.

Su argumento tiene que ver con respaldar al meta oriundo de Melipilla. “Diría que por mantener la tendencia, que juegue Villanueva”, planteó Rodríguez en referencia a la revancha contra los Delfines. Aquel partido se disputará el martes 6 de octubre en el estadio Monumental a las 20:30 horas.

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Julio Rodríguez apuesta por Tuto de Paul de titular en Colo Colo vs Coquimbo Unido

Eso sí, la opinión de Julio Rodríguez se inclina por Fernando de Paul cuando Colo Colo reinicie la actividad en la Liga de Primera 2026. Será en el estadio Monumental ante Coquimbo Unido. “Si está listo para jugar, yo lo pondría a él”, lanzó sin ninguna duda.

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“Es el más experimentado y ha tenido mejor rendimiento en los últimos años. Es el capitán, una persona influyente. Y está bien catalogado en el fútbol nacional. Para que empiece a retomar su nivel y vuelva a acercarse al rendimiento que tenía antes de la lesión, que fue bastante bueno”, expuso Hulk.

Fernando de Paul en acción por Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

El reserva también está claro para el experimentado entrenador de arqueros. “Volvería con De Paul. Y Vozinha no sé cómo esté, yo lo llevo a la banca”, sentenció Hulk. Vale decir, tanto Eduardo Villanueva como el juvenil Gabriel Maureira quedarían marginados si dependiera de él la decisión.

Vozinha sería el reserva ante los Piratas si la determinación corriera por cuenta de Julio Rodríguez. (Pepe Alvujar/Photosport).

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¿Cuándo juegan la revancha el Cacique vs Deportes Puerto Montt?

Colo Colo recibirá a Deportes Puerto Montt el martes 6 de octubre en la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. El partido se jugará a contar de las 20:30 horas en el estadio Monumental.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo lidera cómodamente la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026 con 54 puntos en 23 partidos disputados.