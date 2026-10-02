“Con humildad”: Colo Colo defiende a su cantera tras polémicos dichos de Nicolás Córdova

En el Cacique causó malestar las declaraciones del adiestrador nacional que hizo pebre a Leandro Hernández

Los dichos de Nicolás Córdova siguen rondando en el Estadio Monumental. Es que lo expuesto por el entrenador de la selección chilena apuntó directamente a uno de sus grandes proyectos y claramente le bajó el precio en plena fecha FIFA.

El afectado fue Leandro Hernández, a quien el DT nacional lo criticó duramente por su falta de velocidad para poder competir a nivel internacional.

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“Que sepan que en la última contra de Leandro (Hernández) no va avanzar, que hay otras velocidades y en Chile a lo mejor le alcanza”, la crítica “constructiva” según Córdova.

Palabras que cayeron como patada en la guata. A tal punto que desde el club se molestaron por lo dicho por Córdova y se lo hicieron saber a la selección.

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Lo mismo dijo Arturo Vidal que en su transmisión por su canal de streaming también lamentó lo dicho por Córdova por mandar al frente a sus jugadores. “Tú no puedes ser entrenador y hablar mal de tus jugadores si tú eres el que los elegiste. Nunca puedes decir eso”, recalcó el Bicampeón de América.

Pero en Colo Colo no se quedaron atrás. Por lo mismo, el resto del plantel también salió en defensa Hernández y de todos sus canteranos que han sido pieza fundamental en este 2026.

Así fue como Tomás Alarcón mandó una sutil declaración sobre el aporte que significan y cómo sí ayudan al equipo, pese al menosprecio de Córdova.

“Los jóvenes están siendo muy importante. Nos ayudan un montón. Trabajan desde la humildad, lo que ayuda mucho también”, recalcó el rancagüino. Un mensaje claro de que en el Cacique no van a aguantar los malos tratos de la Roja.

En resumen:

En Colo Colo siguen molestos por los dichos de Nicolás Córdova contra Leandro Hernández.

Arturo Vidal paró en seco las críticas del DT de la selección y recalcó que no puede culpar a sus jugadores.

En el plantel de Colo Colo también defendieron a sus canteranos tras los dichos por Córdova.