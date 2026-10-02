El principal cambio que prepara Colo Colo para revancha por Copa Chile: “Nos costó, pero…”

En el Cacique esperan ansiosos la vuelta con Puerto Montt porque cambiará la cancha y esto los beneficiará por su sistema de juego.

Colo Colo se mentaliza para el próximo partido de Copa Chile por los cuartos de final. El Cacique ganó en el partido de ida ante Deportes Puerto Montt por 1-0 y ahora buscará abrochar la clasificación en la revancha.

Para ello, Fernando Ortiz prepara un equipo estelar para este martes 6 de octubre. Duelo que se disputará en el Estadio Monumental.

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Pero más allá de este escenario a favor, en la interna de Colo Colo toman todas las precauciones para no dar un paso en falso en la recta final de temporada. Incluso recalcan que será un partido totalmente distinto por la superficie de la cancha.

“Va a ser un partido super físico. Va a haber más espacios, sobre todo en la diferencia de la cancha. Nos costó bastante por los botes y controles. Ahora se va a jugar mucho más a ras de piso”, alertó Tomás Alarcón que habló este viernes.

“Con el apoyo de nuestra gente somos totalmente distintos. Nos motivan tener el aliento y una cancha en buen estado”, recalcó.

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En Colo Colo están mentalizados en Copa Chile… y luego la Liga de Primera

A su vez, Tomás Alarcón apuntó a que los ojos ahora están puestos especialmente en la definición por la Copa Chile.

Por lo que todas las fuerzas se enfocan ante Puerto Montt. Aunque recalcó que también tienen un ojo sobre Coquimbo y el retorno de la Liga de Primera para abrochar la conquista del campeonato.

“Estamos enfocados en el partido de revancha con Puerto Montt. Queremos hacer un buen partido y clasificar. Ya después pensaremos en Coquimbo”, sentenció.