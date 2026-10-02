Colo Colo ya comienza a planificar el cierre de su temporada y, además de sus desafíos oficiales, en Macul tendrían en mente una serie de partidos amistosos internacionales.

La información fue entregada por el periodista Fernando Agustín Tapia en Radio Pauta, quien aseguró que Blanco y Negro estaría preparando estos encuentros para las próximas fechas FIFA.

Los primeros encuentros podrían disputarse durante la fecha FIFA de noviembre.

Colo Colo podría llevar los amistosos a regiones

Según el comunicador, la idea sería enfrentar a clubes importantes de Sudamérica y aprovechar también la presencia del arquero Vozinha, quien tiene contrato con el Cacique hasta diciembre.

“Me dice que Colo Colo ya tiene prácticamente reservadas las próximas fechas FIFA para jugar partidos amistosos con clubes potentes de Sudamérica, para aprovechar de jugar y también de sacarle provecho a la presencia de Vozinha”, señaló Tapia.

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Lo llamativo es que los albos no necesariamente disputarían estos encuentros en Santiago. De acuerdo con Tapia, existe la posibilidad de que el Cacique juegue durante la semana y en regiones, buscando generar una nueva fuente de ingresos para el club.

“De hecho, no se descarta que comience a jugar en días de semana en regiones, para tratar de hacer también un negocio paralelo, recaudar dinero”, agregó.

La idea de disputar amistosos fuera de Santiago no sería nueva para Colo Colo. En 2023, el equipo enfrentó a Deportivo Cali en el Monumental y a River Plate en Concepción, mientras que en 2024 se midió con Universitario de Lima en el mismo recinto albo.

Por ahora, no existen detalles oficiales sobre los posibles rivales, ciudades o fechas exactas. Sin embargo, las primeras gestiones apuntarían a aprovechar la fecha FIFA de noviembre para comenzar con estos compromisos.

En resumen…