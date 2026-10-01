La Selección Chilena se prepara para cerrar su gira por Norteamérica con un nuevo desafío. La Roja enfrentará a México en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA.
El equipo dirigido por Nicolás Córdova buscará terminar la gira con una buena presentación luego de sufrir derrotas ante Canadá y Estados Unidos.
Marcelino Núñez recibió duras críticas por su salida de la selección chilena.
¿Cuándo juega Chile vs México?
El partido entre México y Chile se disputará este martes 6 de octubre, a partir de las 23:30 horas de Chile.
El duelo será en el Estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, en California, Estados Unidos y será el último compromiso de La Roja en esta gira por Norteamérica.
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¿Dónde ver México vs Chile?
Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión del amistoso.
Estos son los canales según tu cableoperador:
Mega
Abierto
- 9 (Santiago)
- TDT
- 9.1 (Santiago)
- 3.1 (Arica)
- 2.1 (Iquique)
- 9.1 (Antofagasta)
- 11.1 (La Serena-Coquimbo)
- 5.1 (Gran Valparaí’so)
- 12.1 (Talca)
- 2.1 (Gran Concepción)
- 5.1 (Temuco)
- 8.1 (Valdivia)
- 2.1 (Puerto Montt-Puerto Varas)
- 10.1 (Coyhaique)
- 13.1 (Punta Arenas)
Cable
- VTR: 20(Santiago)/709
- DirecTV: 150/1150
- Movistar: 120/809
- Claro: 54/554
- Zapping: 20
- TuVes HD: 56
- Entel: 65
- Mundo: 16/516
- GTD/Telsur: 20(GTD)/26(Telsur)
En resumen…
- Chile vs. México se juega el martes 6 de octubre.
- El partido comienza a las 23:300 horas de Chile.
- La transmisión será a través de Mega y Mega GO.