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Selección Chilena

¿Cuándo juega Chile vs. México? Hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el amistoso de La Roja

La Selección Chilena tendrá su último partido de la gira por Norteamérica ante el combinado mexicano.

Por Franccesca Arnechino

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Nico Córdova junto a los seleccionados chilenos.
© ANFPNico Córdova junto a los seleccionados chilenos.

La Selección Chilena se prepara para cerrar su gira por Norteamérica con un nuevo desafío. La Roja enfrentará a México en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova buscará terminar la gira con una buena presentación luego de sufrir derrotas ante Canadá y Estados Unidos.

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¿Cuándo juega Chile vs México?

El partido entre México y Chile se disputará este martes 6 de octubre, a partir de las 23:30 horas de Chile.

El duelo será en el Estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, en California, Estados Unidos y será el último compromiso de La Roja en esta gira por Norteamérica.

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¿Dónde ver México vs Chile?

Podrás ver el partido amistoso en televisión abierta por la señal de Mega, de manera gratuita en distintas zonas del país y de manera online a través de Mega GO, plataforma que tendrá la transmisión del amistoso.

Estos son los canales según tu cableoperador:

Mega

Abierto

  • 9 (Santiago)
  • TDT
  • 9.1 (Santiago)
  • 3.1 (Arica)
  • 2.1 (Iquique)
  • 9.1 (Antofagasta)
  • 11.1 (La Serena-Coquimbo)
  • 5.1 (Gran Valparaí’so)
  • 12.1 (Talca)
  • 2.1 (Gran Concepción)
  • 5.1 (Temuco)
  • 8.1 (Valdivia)
  • 2.1 (Puerto Montt-Puerto Varas)
  • 10.1 (Coyhaique)
  • 13.1 (Punta Arenas)

Cable

  • VTR: 20(Santiago)/709
  • DirecTV: 150/1150
  • Movistar: 120/809
  • Claro: 54/554
  • Zapping: 20
  • TuVes HD: 56
  • Entel: 65
  • Mundo: 16/516
  • GTD/Telsur: 20(GTD)/26(Telsur)

En resumen…

  • Chile vs. México se juega el martes 6 de octubre.
  • El partido comienza a las 23:300 horas de Chile.
  • La transmisión será a través de Mega y Mega GO.
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