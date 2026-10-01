Ante las críticas que recibe el hoy técnico interino, desde Quilín apostarán por un nuevo interinato en caso que se sume una nueva derrota ante México.

La tensión es cada vez más fuerte dentro de la Selección Chilena, a raíz de las actitudes y declaraciones del hoy técnico interino Nicolás Córdova. Tan delicada es la situación que existe una posibilidad de que el especialista en métricas deje el cargo antes de fin de año.

La información que maneja RedGol es la siguiente. Por el momento, desde la ANFP no varía el plan de mantener al actual estratega hasta que la nueva directiva defina al próximo entrenador. Sin embargo, ya tienen listo el “plan B” si ocurre una hecatombe el próximo martes en el amistoso ante México.

Según pudo reportear nuestro medio, una goleada en contra de la Selección marcará el final de la era Córdova. Una decisión que tiene en mente el presidente del fútbol chileno Pablo Milad como una forma de “descomprimir el ambiente”. Pero no tomaría sólo esta medida.

Pues también tiene voz en esta materia Felipe Correa, gerente de selecciones, quien ya conversó con quien será el sucesor del actual jefe técnico. Desde el entorno de La Roja revelaron a RedGol su nombre: Sebastián Miranda, DT del combinado Sub 20.

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El elegido para suceder a Córdova como DT de la Selección

La opción del ex lateral derecho es, en cierto modo, la más lógica para tomar el puesto del Métricas, pues las otras dos opciones dentro del staff de selecciones están con trabajo, uno de ellos Ariel Leporati, actual DT de la Sub 17 que jugará el Mundial de la categoría en noviembre.

El otro nombre es Luis Mena, actual entrenador de la Selección Femenina que todavía tiene contrato con la Federación. Pero claro, no será la opción más lógica según indicaron desde Quilín a RedGol, además por los últimos resultados que logró.

Así las cosas, si la ANFP decide que Córdova se vaya de la dirección técnica interina de La Roja Adulta, será Sebastián Miranda quien dirija los amistosos ante Colombia del viernes 13 de noviembre en Cali, y el martes 17 en el Estadio Nacional. Todo dependerá de lo que suceda en Los Ángeles ante México.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

En busca de volver a los triunfos, la Selección Chilena de Nicolás Córdova enfrentará a México en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, este martes 6 de octubre a las 23:30 horas.

En síntesis