El entrenador que empieza a tomar fuerza en la selección chilena para reemplazar a Nicolás Córdova

En Quilín están mirando opciones de DT para que se haga cargo del equipo nacional de cara a las próximas Eliminatorias.

La selección chilena vive el peor momento deportivo de su historia, prueba de ello es que no clasifica al Mundial desde 2014 y viene de ser último en las Eliminatorias Sudamericanas.

La Roja no tiene entrenador tras la salida de Ricardo Gareca en 2025, porque Nicolás Córdova asumió el cargo como interino y no seguirá en el puesto para el próximo proceso. ¿La razón? Los resultados están a la vista.

El encargado de elegir al nuevo estratega del equipo nacional es el gerente de selecciones, Felipe Correa, quien está teniendo contacto hace meses con diferentes cuerpos técnicos, aunque el sustituto de Córdova recién estará cuando asuma la nueva directiva de la Federación de Fútbol de Chile.

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Juan Pablo Vojvoda aparece en el radar de la Roja

Uno de los eternos candidatos a la banca de la selección chilena es el argentino Juan Pablo Vojvoda, quien vuelve a aparecer como opción para hacerse cargo del cuadro nacional.

En radio ADN contaron que el argentino, con pasado en el fútbol chileno en Unión La Calera, vuelve a estar en la carpeta de Felipe Correa para asumir en el conjunto rojo de cara a las Eliminatorias para el proceso del Mundial 2030.

Juan Pablo Vojvoda está libre tras su paso por Racing. (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)

El Doctor Vojvoda está libre, tras su breve y mal paso por el fútbol argentino en Racing Club, por lo que una negociación con el transandino sería más sencilla.

Juan Pablo Vojvoda viene a la baja en su rendimiento con los últimos clubes que dirigió, porque en Forteleza, Santos y Racing Club fue despedido por malos resultados.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.