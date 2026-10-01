Gracias a Nicolás Córdova, la escuadra nacional se acerca al peor registro de la historia en más de una década, camino a la segunda Copa América en la historia.

Todo está mal en la Selección Chilena, especialmente desde que Nicolás Córdova asumió la dirección técnica interina. No sólo por los conflictos que enfrenta dentro y fuera de la cancha, los resultados no están dándole el beneplácito.

Luego de sumar su segunda derrota consecutiva en la gira por Norteamérica, por 2-4 ante Estados Unidos no hizo más que agigantar una mala racha defensiva que enfrenta la escuadra nacional, la cual se extiende a siete duelos consecutivos con goles en contra.

Esta situación se arrastra desde el 18 de noviembre del 2025, en la victoria por 2-1 a Perúen Sochi. Se extendió en la FIFA Series ante Cabo Verde (4-2) y Nueva Zelanda (1-4), la gira por Europa contra Portugal (1-2) y Congo (2-1), para llegar a la gira por Norteamérica ante Canadá (0-1) y Estados Unidos (2-4).

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Selección Chilena vive su peor racha en una década

La última vez en que La Roja vivió un ciclo de encuentros recibiendo goles tan largo se produjo hace exactamente casi una década. Arrancó con el tumultuoso cierre de la era de Jorge Sampaoli y el ciclo de Juan Antonio Pizzi, antes de ganar la Copa América Centenario.

Aquella racha negativa de la Selección arrancó el 13 de octubre del 2015 en la victoria por 4-3 ante Perú en Lima por Eliminatorias. Tras ello pasaron otros cuatro duelos por los puntos: 1-1 con Colombia, 0-3 ante Uruguay, 1-2 contra Argentina y 4-1 a Venezuela.

El ciclo de juegos con goles en contra se extendió con los amistosos ante Jamaica (1-2) y México (0-1), más la fase de grupos en Copa América Centenario ante Argentina (1-2), Bolivia (2-1) y Panamá (4-2). El mismo concluyó con el histórico 7-0 en Santa Clara, el 18 de junio del 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar?

En busca de acabar con la mala racha y volver a los triunfos, la Selección Chilena de Nicolás Córdova enfrentará a México en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, este martes 6 de octubre a las 23:30 horas.

En síntesis