Este mundialista chileno con la Roja que es gerente de desarrollo en el ente rector del fútbol sudamericano estuvo en España y contó cómo fue el aprendizaje global del Decano en la aventura por la Intercontinental.

Este chileno que oficia como gerente de desarrollo de la Conmebol estuvo muy cerca de la delegación de Santiago Wanderers antes y después del duelo ante el Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20. Se trata de un retirado volante que pasó por la selección chilena y el Newcastle United de la Premier League.

Y que hace cinco años trabaja en el ente rector del fútbol sudamericano. Las referencias son para Clarence Acuña, quien expuso en el Seminario Internacional: Desarrollo Integral en el Fútbol Formativo. El exjugador de O’Higgins de Rancagua y Universidad de Chile contó varias cosas.

Entre ellas, un intercambio de metodologías entre el Decano y el cuadro Merengue, que lo dejó maravillado por la extraordinaria calidad de sus instalaciones. “Quería comentar algo. Está el profe Felipe (Salinas) acá, ¿no? Ahí está. Tuvimos el placer de estar la semana pasada con el Real Madrid. Él estuvo dirigiendo”, introdujo Acuña.

Clarence Acuña en plena exposición durante el seminario. (Captura YouTube).

“Un privilegio de estar ahí. Hicimos un intercambio metodológico con los cuerpos técnicos de Wanderers con Real Madrid en el complejo de ellos, que es una locura. Y contaron que tenían como 55 o 60 preparadores físicos”, manifestó el mundialista con Chile en Francia 98.

Clarence Acuña prosiguió con la historia. “Los niños de los 6 años ya tenían con GPS. O sea, una estructura fuera de serie que yo nunca en mi vida había visto. Obviamente debe ser el número uno, pero llegó un momento que yo después pregunté: ‘¿cuándo se conecta con el entrenador?’, le dije yo”, afirmó el rancagüino de 51 años.

Felipe Salinas recibe su medalla de manos del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. (AFP7/Photosport).

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Clarence Acuña, el chileno gerente de la Conmebol que cuenta detalles de Wanderers y Real Madrid

En su rol de gerente de desarrollo de la Conmebol, Clarence Acuña estuvo en España para acompañar a Santiago Wanderers en la antesala y las horas posteriores al duelo frente al Real Madrid, que terminó con una dolorosa derrota, pero una invaluable experiencia.

Para todos los que pudieron formar parte de esa aventura a la capital española. “¿El entrenador sabe todo esto? Para poder intercambiar. Y ellos me dicen que sí, que están al día de todo. Pero la metodología y método del Real Madrid es una bajada de la parte física”, manifestó Acuña.

Felipe Salinas consuela a uno de sus pupilos tras la derrota vs Real Madrid. (AFP7/Photosport).

“Sobre todo los componentes de trabajo de, por ejemplo, las cargas, los entrenamientos. De los equipos, de los jugadores. ¿Cuándo pueden entrenar o no? Si están lesionados o no”, indicó Acuña, quien en su trayectoria también fue asesor deportivo de O’Higgins y de Coquimbo Unido.

Tuvo más sobre el tema. “Cuál es el movimiento de trabajo que pueden hacer. Fue una parte metodológica y educativa que nunca la había visto. Te habla también que si el Real Madrid, que es uno de los equipos más grandes del mundo, tiene este tipo de trabajo hay una tendencia que va hacia allá”, sentenció Clarence Acuña. El viaje tuvo aprendizajes desde todo punto de vista.

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