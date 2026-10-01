El Bichi avaló un regreso del Loco, pero en el pasado él fue muy crítico del rosarino y su legado.

La selección chilena no pasa por un buen momento y ante la incertidumbre por el futuro, Claudio Borghi decidió candidatear a un nombre: Marcelo Bielsa. Algo impensado años atrás.

La Roja no levanta cabeza de la mano del eterno interinato de Nicolás Córdova. La falta de certezas dirigenciales, con elecciones a fin de año, han hecho que todavía no haya un entrenador confirmado para el próximo proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Borghi quiere a Bielsa

En medio del mal presente que vive Chile, es que Claudio Borghi aprovechó de sugerir al próximo entrenador. “Yo iría a buscar a (Marcelo) Bielsa (…) A Bielsa le hago la oferta, hiciste un trabajo maravilloso acá y repítelo“, indicó el Bichi en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Es verdad, Bielsa dejó una muy buena imagen en Juan Pinto Durán, pero lo curioso es que sea Bichi Borghi quien lo pida. Al campeón del mundo en México 1986 le tocó reemplazar al rosarino en 2011 y la experiencia no fue para nada buena. De hecho lanzó una de las frases más recordadas del fútbol chileno al respecto.

ver también Gareca trapea con Bielsa tras su último fracaso como DT: “Las personas mayores se tienen que adaptar”

“Compararme con Bielsa no está bien porque él ha ganado más que yo y tiene más prestigio.. Bielsa ha dejado mas viudas que la Segunda Guerra Mundial, se debe a su arrastre y a lo que hizo. Mi interés no es compararme con él, sino que el equipo juegue bien”, dijo Borghi previo a la Copa América de Argentina 2011. Hasta ahí tranqui, pero con el paso del tiempo subió el calibre.

Incluso cuando el Bicho fue líder con La Roja en las Eliminatorias, se acordó de él. “La gente cree que todo lo bueno que hay en esta selección es por Bielsa y que todo lo malo es por mí. Lo que me llama la atención es que todo el mundo habla de su trabajo pero nadie lo vio trabajar porque era muy hermético“, indicó en 2012 a Fox Sports.

Borghi no lo pasó bien con las comparaciones con Bielsa. Imagen: Photosport

De hecho, hasta se mandó una frase que hoy sería “funada”. “No dejó nada acá. El tiene sus méritos, sí; pero Bielsa es como una mina sentada: no es lo que realmente es. A mí una vez me dijeron: No te enamores de una mina ni sentada ni acostada, porque todas se ven lindas“, afirmó en La Nación.

Finalmente Borghi solo estuvo en 2011 y 2012. Se fue estando fuera de zona de clasificación a la Copa del Mundo 2014. En su reemplazo llegó Jorge Sampaoli, otro a quien cuestionó mucho, pero esa es otra historia. Al parecer las diferencias con el Loco están superaras y el tiempo lo cura todo. Incluso, convirtieron al campeón del mundo en una viuda más de Bielsa.