El ex capitán de Chile y ahora comentarista deportivo repasó viejas historias de la Generación Dorada. Recuerda con cariño al fallecido PF de la Roja.

Claudio Bravo es voz autorizada para hablar de la selección chilena. El capitán bicampeón de Copa América con la Roja repasó viejas historias de los inicios de la Generación Dorada.

Ahí apeló a la era de Marcelo Bielsa, quien es conocido mundialmente por su personalidad especial y los roces con sus dirigidos, más allá de sus méritos como DT. El oriundo de Viluco elogió la figura de Luis María Bonini, recordado PF del equipo.

“Bielsa también cambió al no tener a Bonini al lado, que era la figura paternal que teníamos”, partió diciendo Bravo, en dichos a ESPN F90 Chile, sobre el fallecido preparador físico trasandino.

Bravo y la relación con Marcelo Bielsa

Claudio Bravo siguió desclasificando la interna de esa selección chilena rumbo a Sudáfrica 2010. Con un Marcelo Bielsa obsesivo por el trabajo y una personalidad compleja, Luis María Bonini las ofició de nexo con el plantel.

Photosport / Getty.

“Si nosotros a lo mejor no hubiesemos tenido la figura de un Bonini, creo que a lo mejor las relaciones con él (Bielsa) se hubiesen roto”, dijo el ex capitán de la selección chilena.

Para Bravo, el nombre del fallecido preparador físico siempre será importante, ya que “era el acercamiento, era la palabra y el motivador, la persona que te generaba esa flexibilidad en la rigidez que tenía Bielsa”.

Luis Bonini.

“Creo que los cuerpos técnicos a veces necesitan de todos”, cerró. Bonini falleció a causa de un cáncer a la piel en 2017, donde él y Eduardo Berizzo fueron claves en la relación de los jugadores de Chile con Marcelo Bielsa.