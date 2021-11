Cuatro años han pasado desde que Luis María Bonini dejó este mundo, pero se quedó para siempre en el corazón de los chilenos, luego de ser parte del equipo técnico de la Roja que lideró Marcelo Bielsa y que llevó a la selección al Mundial de Sudáfrica 2010.

Por lo mismo, los recuerdos siguen siempre presente y más cuando se acerca una fecha de un nuevo aniversario de su muerte. Así lo contó Guido Bonini, el mejor de sus tres hijos en una entrevista con el diario Las Últimas Noticias.

"Me voy preparando mantalmente para recibir el día. Si bien es un día muy triste, también me trae muchos recuerdos y trato de buscar cosas lindas para no estar tan triste", dice el preparador físico del Earthquakes de la MLS.

Este año Guido quiso recordarlo de una manera especial, porque con su pequeño hijo Jaime se tomaron una fotografía caminando por la playa, igualita a una que tenía con Luis María cuando era un pequeño niño.

"Un día con Jaime fuimos a la playa en California, donde vivimos, y mi mujer me sacó la foto y me acordé de una foto que yo tenía con papá y me trajo recuerdos. Siempre fue una pena no haber compartido esta nueva etapa de mi vida con mi papá, creo que es algo que me faltó y me va a faltar", detalla Guido.

Un momento tan especial como cuando recuerda el cariño que le tienen en Chile a su padre, además que lo siente de los propios jugadores de la llamada "Generación Dorada".

"Estamos muy agradecidos con ellos, porque lo recuerdan de buena manera. Cuando mi papá fue al Mundial con la tele, le hicieron una sorpresa en la cancha que lo hizo muy feliz", detalla.

Eso sí, dentro de los lindos recuerdos, Guido también cuenta la deuda con su padre, aunque sabe que de alguna forma podrá contarle a Jaime como era su abuelo.

"Me faltó que mi papá me conociera como padre, su nieto, y principalmente que mi hijo conociera a mi papá no solamente por mis historias, sino que tuviera una experiencia corta o larga, pero con él", cierra.