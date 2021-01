Guido es PF del cuerpo técnico de Matías Almeyda: El hijo de Luis Bonini que se acerca a la Selección Chilena

Todo apunta a que Matías Almeyda será el nuevo entrenador de la Selección Chilena, tras la salida de Reinaldo Rueda a Colombia. En caso de confirmarse, el Pelado tendrá en su cuerpo técnico a Guido Bonini, hijo de Luis María Bonini, histórico ex PF de La Roja, quien lamentablemente falleció el 23 de noviembre 2017.

El profesional de 36 años viene trabajando con Almeyda desde la época en que el DT tomó el fierro caliente y ascendió a River Plate a la Primera División (2012), tras el histórico descenso que vivió el equipo millonario.

Tras su paso por el gigante argentino, lo acompañó en Banfield (2012-2015), donde también ascendieron. Luego partieron a Chivas de Guadalajara (2015-2018), donde ganaron todos los torneos posibles: Copa MX, Liga MX, Supercopa MX y Concachampions. Desde 2019 compone el cuerpo técnico del San Jose Earthquakes de la MLS.

"Mi viejo nunca me obligó ni me sugirió nada, pero siempre me guié por él, me crié con él en las canchas, en los clubs, en los entrenamientos... Siempre me gustó lo que hacía y me parecía interesante", expresó Guido en una entrevista con el sitio oficial de River el 2012.

Guido Bonini ha hecho su carrera como parte del cuerpo técnico de Matías Almeyda (ESPN MX)

En aquella ocasión contó que desde pequeño veía como trabajaba su padre con Marcelo Bielsa, primero en Atlas de Guadalajara (1992-1994) y después en el América (1995-1996): "De chico, la primera vez nos fuimos de viaje a México. Allí tenía bastante tiempo sin hacer nada y entonces iba bastante. Después seguí yendo, hasta que fui creciendo y las limitaciones de tiempo me iban cortando. Pero lo acompañaba bastante".

De esta manera un Bonini vuelve a La Roja, tras la salida de Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico el 2011.