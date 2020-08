Jared Borgetti relata el primer desencuentro entre Marcelo Bielsa y Luis María Bonini

Jared Borgetti es un histórico goleador mexicano que tiene en su registro 345 goles, uno de ellos defendiendo la camiseta de su selección a Italia en el Mundial de Japón Corea 2002.

El delantero nacido en Atlas en conversación con Hola Deportes de México, recordó a quién lo hizo debutar en el fútbol profesional: Marcelo Bielsa.

“Siento un privilegio muy grande que Bielsa me haya hecho debutar, porque me enseñó no solamente a disfrutar el fútbol, sino también a verlo con otros ojos. Me enseñó a analizarlo y a entender por qué un equipo puede ser mejor que otro”, aseguró el ex ariete.

Jared Borgetti con la camiseta de Atlas (Atlas)

Entre muchas anécdotas contadas por Borgetti, recordó el día que el carismático preparador físico de Bielsa, Luis María Bonini, se aburrió del Loco y lo dejó botado.

“El profe Bonini era una gran persona. Era el intermediario entre Bielsa y nosotros los jugadores. Estuvo solamente un año porque no lo aguantó a Bielsa. Uff, no te imaginas esos pleitos", comienza el relato Borgettti.

Y prosigue "Bonini le decía: ‘Marcelo se terminó el entrenamiento. Llevamos 1 hora y media y los jugadores ya no pueden más’. Y Bielsa le contestaba que no, que le faltaban tareas que hacer”.

Borgetti cuenta que era tal la obsesión de Marcelo Bielsa, que llamaba a su PF a toda hora.

“Eran las 2 de la mañana y Bielsa lo llamaba a Bonini diciéndole lo que iban a entrenar... Un día antes de los partidos hacíamos balón parado y el que lo hacía terminaba con hielo en los aductores, por la cantidad de repeticiones. Muchas veces llegábamos cansados a los partidos por los intensos que eran los entrenamientos”, cerró.