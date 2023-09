Historias de Uruguay vs. Chile: "Hasta mis hijos me dicen Chupete y la con*** de tu hermana"

La selección chilena visita a Uruguay este viernes por la primera fecha de las eliminatorias a la próxima Copa del Mundo. La Roja comienza el camino rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026 con Eduardo Berizzo en la banca, en lo que será el estreno del Toto por los puntos y las dudas dejadas en los amistosos hasta ahora.

Y el mismo Toto fue espectador privilegiado de una de las grandes historias que ha dejado un Uruguay versus Chile por eliminatorias en el estadio Centenario, con Luis Bonini como protagonista: el recordado “Chupete y la concha de tu hermana, te quiero ver. Te quiero ver, papá”.

Con Marcelo Bielsa a cargo del cuerpo técnico de la Roja, el entonces preparador físico de la selección aleonó a Humberto Suazo en su salida a la chancha en Montevideo. Fue un 18 de noviembre de 2007, con el Equipo de Todos rescatando un empate 2-2 con doblete histórico de Marcelo Salas.

A mediados de 2020, el mismo Suazo recordó el momento en el programa Pelota Parada, en ese tiempo del Canal del Fútbol.

“Hasta el día de hoy lo miro y me da risa. Salgo como mirando pal lado, hasta mis hijos me dicen ´Chupete y la concha de tu hermana’. No hay día que no nos reíamos. Mi mamá siempre me dice: habló de tu hermana”, manifestó entonces Humberto Suazo.

El todavía e incombustible delantero de 42 años, hoy en San Luis de Quillota, sentenció que “la etapa de 2008 a 2012 fue la más bonita que viví en el sentido de goles, de estar en la selección”.

¿Cuándo debuta la Roja en las eliminatorias?

Este viernes 8 de septiembre, desde las 20:00 horas, la selección chilena se estrena en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lo hará visitando a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo.

¿Cuándo jugará la Roja ante Colombia?

La selección chilena se medirá ante Colombia por la fecha 2 de las Eliminatorias el martes 12 de septiembre a las 21:30 en el Estadio Monumental.