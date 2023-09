Eduardo Berizzo sorprendió en rueda de prensa y se sinceró tajante: el DT de la selección chilena manifestó a dos días del estreno en eliminatorias contra Uruguay que Claudio Bravo no fue nominado por su renuncia a la citación para los últimos partidos amistosos.

Sin embargo un tema deja en duda qué pasará a futuro, considerando la reserva del Toto al Real Betis por Bravo. Las declaraciones de Berizzo, las dudas de lo que determinará el entrenador para la próxima fecha FIFA y la reserva fueron analizadas en profundidad por Deportes en Agricultura.

Y ahí fue cuando sucedió un tenso momento protagonizado entre Patricio Yáñez y Mauricio Pinilla. El primero le paró el carro al segundo en vivo justo cuando Pinigol se mostraba acalorado en el debate…

En el panel también estaban Francisco Sagredo y Cristián Caamaño, mientras Carlos Rudloff apareció en contacto telefónico.

El diálogo completo del momento

-Caamaño: sólo me sorprende que Berizzo pudo haber hecho esto en la fecha anterior, ponerle punto final a la discusión y no dejarlo en signo de interrogación. Quizás le faltó mayor manejo comunicacional para establecer de inmediato que su postura era que los que renunciaran a venir en fechas FIFA, les iba a costar su lugar en las convocatorias. Hoy lo deja claro. Berizzo fiel a su principio: el que no viene a una convocatoria pierde toda mi confianza y es difícil que vuelva, y en este caso le cierra la puerta.

-Pinilla: pero tampoco le podemos pedir a Berizzo que ande diciendo las cosas todas las semanas, si ya lo explicó en un momento y dijo que el que no venía a esa pasada no iba a estar, y no está, cumplió su palabra. No puede andar a cada rato diciendo que Bravo no está por esto u otro. ¿Por qué tenía que aclararlo? Si se entendió el mensaje.

-Yáñez: uno podía pensar que como estuvo lesionado, podía ser una cuestión netamente futbolística y sacarse los pillos. Me parece que estuvo perfecto Berizzo. Espero que Chile juegue tal como declaró el técnico de la Roja, me encantó.

-Sagredo: pasó lo de Bravo, posteaba fotos de sus vacaciones mientras sus compañeros mandaban mensajes en las conferencias de prensa… los que queremos estar siempre, los que renunciamos a las vacaciones. Pero Bravo no ha jugado en el Betis por problemas físicos. Entonces estaba la opción que Berizzo se escudara de la no convocatoria por su inactividad. Pero es contundente. Se acaba una era en la selección chilena con Bravo en el arco mientras esté Berizzo por ahora.

-Pinilla: pero ojo, que no dice que el que faltó a la convocatoria anterior no iba a estar en las clasificatorias. Puede ser esta pasada. Marca un precedente.

-Caamaño: ¿tú crees que Bravo sigue siendo opción para Berizzo?

-Pinilla: ¿y entonces por qué lo reservó? Si lo reserva es porque lo tiene considerado. Si no, no lo reservaría.

-Caamaño: eso habría que preguntárselo.

-Pinilla: acá no hay dobles lecturas, si el tipo lo borró, lo borra. No lo reserva. Entonces lo tiene en consideración. Seguramente no para ésta, pero sí para la próxima.

-Yáñez: claro… si se le lesiona Gabriel Arias lo llamaba, esa es la posición. Encuentro que está bien aclarando el tema.

-Caamaño: a mí me da para pensar que nunca lo tuvo reservado.

-Pinilla: o quizás le quiso tocar la oreja.

-Caamaño: si me dicen que lo reservó… entonces Berizzo está mintiendo porque me dice esto ahora. Si lo reserva lo tenía considerado y después no entra por razones futbolísticas o la lesión.

Vino el enojo de Pato Yáñez por la frenesí de Pinigol

-Pinilla: ¿y por qué ningún periodista se lo preguntó? ¿A quiénes mandaron para allá a preguntar? Entonces por qué lo reservó… esa era la pregunta.

-Sagredo: pregúntale a Carlos Rudloff que estuvo ahí. ¿Cómo responde a la interpelación de Pinilla?

-Yáñez: no lo creo…

-Rudloff: no, no profundizó el tema ni hubo contra pregunta. Y yo le consulté otra cosa sobre Alexis Sánchez…

-Pinilla: ¡ah! (hace un gesto de contrariedad).

-Yáñez: ya po, baja la mano Pinilla, también po hueón.

-Pinilla: no. No po.

-Yáñez: en serio, baja la mano. Si es difícil preguntar ahí…

¿Cuándo debuta la Roja en las eliminatorias?

Este viernes 8 de septiembre, desde las 20:00 horas, la selección chilena se estrena en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lo hará visitando a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo.

¿Cuándo jugará la Roja ante Colombia?

La selección chilena se medirá ante Colombia por la fecha 2 de las Eliminatorias el martes 12 de septiembre a las 21:30 en el Estadio Monumental.