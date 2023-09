Eduardo Berizzo afina los últimos detalles para el inicio de las Clasificatorias 2026. Sabido es que Claudio Bravo no formó parte de la lista de 45 futbolistas que el Toto convocó en la Roja para los duelos frente a Uruguay en el estadio Centenario y ante Colombia en el Monumental.

Por supuesto que la ausencia del legendario golero bicampeón de América con la selección chilena fue tema en la rueda de prensa que ofreció el Toto. Fue a raíz de una pregunta que tenía que ver con la planificación del camino al Mundial y la función de los más experimentados: Charles Aránguiz, Gary Medel y Claudio Bravo, los tres futbolistas que apuntó el periodista Rodrigo Gómez de la radio Cooperativa.

“Con respecto a Claudio Bravo le contesto claramente: las nóminas hablan por sí solas. Pero si necesita más claridad, la no convocatoria obedece a la negativa de venir en la fecha pasada”, manifestó Berizzo. Su alusión directa fue para los tres partidos amistosos que el Equipo de Todos jugó ante Cuba, República Dominicana y Bolivia en junio pasado.

El DT campeón con O’Higgins prosiguió. “Se lo aclaro porque pareciera que necesitamos más claridad que la nómina escrita”, manifestó. Los goleros que escogió el argentino fueron Brayan Cortés, Gabriel Arias y Cristóbal Campos. También citó a Tomás Ahumada y Diego Carreño.

Berizzo reconoce el motivo real de la marginación de Claudio Bravo en la Roja

Con esas palabras, Eduardo Berizzo admitió cuál fue la razón verdadera de la ausencia de Claudio Bravo en la Roja. El portero del Betis sufrió una lesión en el sóleo que bien podía servir de excusa para la decisión. Pero eso pareció no ser relevante para el Toto.

“Ese es el motivo: confecciono la lista pensando en los que quisieron estar. Así actúo”, sentenció el otrora zaguero de la selección de Argentina y ex DT de Paraguay. Se puede decir más fuerte, pero difícilmente más claro el mensaje para el golero del Real Betis de España.

Sobre la mezcla entre experiencia y juventud, Berizzo tiene fe. “Aquí hay muchos futbolistas menores de 25 años en los dos planteles, incluso en el adulto. Se vuelven tan necesarios en esa energía que proporciona la juventud a la experiencia que da haber transitado camino en dos clasificatorias, integrado planteles mundialistas. En ese equilibrio de la gente de experiencia que haga sentir parte a los jóvenes”, afirmó.

“Ellos que contagien esa energía y produzcan esa sinergía en un equipo de fútbol. Imagino a todo el mundo integrado, que los años no sean una separación. Sean un símbolo de unión. Los de experiencia están acá por sus galones, por lo adquirido en las competencias pasadas y también por el presente. Y si no es tan bueno me apoyo en que esa experiencia los tenga acá y nos ayuden a crecer. Todo el proceso necesita de todos”, zanjó el Toto Berizzo. El tiempo dirá si el oriundo de Viluco recibe otra chance.

¿Cuántos partidos tiene Claudio Bravo por la Roja?

El portero Claudio Bravo registra 145 partidos Clase A en la custodia del arco de la selección chilena.

¿Cuándo debuta la Roja en las Eliminatorias?

Este viernes 8 de septiembre, desde las 20:00 horas, la selección chilena se estrena en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lo hará visitando a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo.