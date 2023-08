La ausencia de Claudio Bravo es lo más destacado en nómina de la Selección Chilena, que entrega Eduardo Berizzo, para el comienzo de las Eliminatorias para el Mundial 2026, algo que no sorprende a Juan Cristóbal Guarello.

En su canal de Youtube, La Hora de King Kong, el analista realizó un detallado análisis de la citación para los partidos ante Uruguay y Colombia, poniendo foco en la ausencia del bicampeón de América.

En ese sentido, Guarello entrega detalles del porqué Berizzo decide marginar a Bravo de La Roja, y de paso, critica la inclusión, en su lugar, de Cristóbal Campos, de mal presente en la U.

¿Qué dijo Guarello por no citación de Berizzo a Bravo en La Roja?

“Lo de Bravo. Evidentemente que le pasó la cuenta el no haber venido a la convocatoria de la fecha triple, donde al final Chile jugó un partido más o menos exigente con Bolivia, que no fue en la altura, y dos cornetines, cómo será que César Munder fue convocado para jugar por Cuba y no quiso”, parte señalando.

Guarello agrega al respecto que “Bravo no quiso venir, estaba de vacaciones, no se ha querido referir al tema, le pasaron la cuenta pese a que había sido reservado, y finalmente queda fuera. Bravo no estaba siendo titular en el Betis, tenía una lesión y no se ha recuperado del todo, pero seguramente pudo haber llegado a las Eliminatorias”.

Sobre quienes ocuparán el puesto de Bravo, el analista advierte que “llamó cinco arqueros de los cuales me parece que Cristóbal Campos está medio de rebote, no sé si está tan merecido que esté nominado, está el cabro Ahumada, llamó muchos arqueros, pero la cosa es entre Arias y Cortés, yo no sé si Campos está para ser tercer arquero“.

¿Cuándo juega La Roja en Eliminatorias?

Dos partidos disputará la Selección Chilena en el comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: el viernes 8 de septiembre, visitando a Uruguay en Montevideo (20:00 horas), y el martes 12, recibiendo a Colombia (21:30 horas)