Universidad de Chile visita a Unión La Calera este viernes, el último partido de la U antes del Superclásico contra Colo Colo. Los azules arrastran una racha de cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco duelos. En la formación, Mauricio Pellegrino golpea la mesa con seis cambios, incluida la salida de Cristóbal Campos en el arco.

Y en Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello no tiene dudas y explica la razón y por qué es una buena medida del entrenador sacar al arquero titular en los azules.

“Pellegrino está buscando soluciones porque no está atajando Campos, eso es todo. Una cosa de salvación y supervivencia. Y quizás vio un poquito más de solidez de Toselli en el arco”, dijo tajante JCG.

Sobre la misma Patricio Yáñez se mostró en desacuerdo: “si no es un tema de la depresión que sufre Campos, yo no lo hubiese sacado. La defensa de la U ha estado horrible varios partidos y esto de alguna manera tiene que ver con los goles que les han marcado. Yo no sé si es injusto o no, pero yo habría seguido con Campos. El puesto de arquero hay que cuidarlo”.

“El chico salvó a la U de derrotas, tuvo momentos que lo llevaron a estar en nivel de selección como el arquero de más proyección en Chile. Yo desde fuera no lo quito”, agregó el ex delantero.

Por último, Guarello sentenció que “hay momentos en que tienes que hacer el cambio. El tema de fondo es que el rendimiento de un jugador es un argumento para cambiar a un jugador. (…) Para mí, había que mover el arco”.

¿Cuándo juega Universidad de Chile contra La Calera?

La U visita a Unión La Calera este viernes 25 de agosto desde las 18:00 horas en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. El duelo es válido por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023.

¿Cuándo se juega el Superclásico del fútbol chileno?

El duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo, por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2023, se disputará el sábado 2 de septiembre desde las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.