Juan Cristóbal Guarello ya palpita el debut de la selección chilena en las eliminatorias al Mundial 2026. La Roja tiene el duelo ante Uruguay a la vuelta de la esquina y este viernes Eduardo Berizzo debe dar a conocer la nómina de jugadores que milita en el extranjero.

En su programa La Hora de King Kong, Guarello e aventuró a armar el once titular que enfrentará a Uruguay en Montevideo, por la primera fecha: Gabriel Arias; Guillermo Soto, Gary Medel, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Marcelino Núñez; Alexis Sánchez y Ben Brereton.

Es decir, el comunicador apuesta por Arias considerando que Claudio Bravo no estará considerado y mantiene a la generación dorada sin recambio.

“Lo que me contaron es que Bravo no va a estar en la nómina. El mejor arquero que tiene el fútbol chileno hoy es Bravo, pero Arias hizo un muy buen partido contra Boca Juniors, por Racing en Copa Libertadores. Alexis ya tiene club en el papel, pero ojo con él: perdió dos meses de entrenamientos y la pretemporada, se rebajó tres millones su sueldo y va a ser suplente. Se la jugó, quería ir al Inter, pero en ningún caso es una negociación beneficiosa. Se va a jugar la vida y veremos si Inzaghi lo pesca”, explica Guarello.

Desmenuza el presente de la Roja

Sobre la misma manifestó que “armo el equipo que yo creo será titular. Seguramente va a ser Arias que está jugando Copa Libertadores y tiene más continuidad que Brayan Cortés, que entra y sale en Colo Colo. Está jugando bien Arias”.

En la defensa, cuenta que “Guillermo Soto por la derecha, jugó contra Banfield el fin de semana. Gary Medel, que jugó como titular y bien el fin de semana. Maripán: fue banca contra Estrasburgo. Suazo: titularísimo contra Paris Saint-Germain, aunque no como lateral izquierdo, sino volante o carrilero”.

Continúa: “Erick Pulgar que volvió de la lesión y jugó contra Curitiba. Arturo Vidal, que jugó contra el Goias y ha mejorado su juego. Se siente más cómodo y no lo va a sacar del equipo a menos que esté lesionado”.

Luego indica que “creo que va a poner a Charles Aránguiz, que es titular en el Internacional y está más o menos en buen nivel. El otro volante es Marcelino Núñez, que yo creo que hay que tener cuidado porque contra Millwall jugó un minuto y es banca en la Championship”.

Sobre el equipo, Guarello sentencia que “Alexis, que llega en cero, huevo de pato. Sin partidos ni nada. Finalmente Brereton, que jugó contra Mallorca 77 minutos. Físicamente se le ve bien, le falta entrar en la dinámica del equipo. Villarreal no está muy fluido, pero al menos está jugando”.

Por último, Guarello alerta que “si uno analiza este equipo es el mismo que termina jugando las eliminatorias anteriores. No hay novedades. Arias tiene 35 años, Soto 29 años, Medel 36, Maripán 29, Suazo 26. Pulgar 29, Vidal 36, Aránguiz 34, Marcelino 23, Alexis 34 y Brereton 24. Un equipo veterano. El mismo que termina la eliminatoria anterior. A menos que Berizzo le dé otra cosa… y no hay recambio. Es pura generación dorada. Si no se hubiesen retirado los otros estarían jugando”.

¿Cuándo debuta la selección chilena en las Eliminatorias 2026?

La Roja iniciará su camino rumbo al Mundial del 2026 de visita ante Uruguay, pactado para el viernes 8 de septiembre a las 20:00 (hora chilena) en el Estadio Centenario.

¿Cuántos equipos de la Conmebol clasificarán al Mundial del 2026?

Serán seis los combinados sudamericanos que clasifiquen de manera directa a la próxima cita planetaria de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Además, el séptimo jugará un repechaje intercontinental para definir otro clasificado.