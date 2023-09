Eduardo Berizzo quedó contra las cuerdas en la Roja. En conferencia de prensa, el técnico hablaba de la importancia de contar con los históricos a pesar de no tener ritmo, y señaló abiertamente que Claudio Bravo fue marginado en esta pasada por haberse restado de la citación en la fecha FIFA de junio.

Así, dos históricos de la selección chilena hablan en exclusiva con RedGol sobre la actitud del entrenador argentino con el legendario portero nacional, y no están nada de contentos.

“Es una falta de respeto, es más arquero que todos”

Miguel Ángel Neira dispara primero. El mundialista en España 82 lanza que “es una falta de respeto, para un jugador con tanta trayectoria y tanto rendimiento, es más arquero que todos“.

Al ser consultado por la respuesta directa del Toto en la Roja, Neira reconoce que “estuvo perfecto, estuvo bien, pero creo que no es motivo para no llamarlo, se equivoca futbolísticamente, ojalá que no se eche de menos”.

Coke Contreras también contesta la llamada de la Redgoleta, y señala que “si hace estas declaraciones uno piensa que lo tiene que haber hablado con los encargados del fútbol chileno, que también tienen que dar su opinión”.

“A lo mejor todos están de acuerdo y esto lo lleva a dar estas declaraciones, que me parecen muy mal porque las circunstancias no eran tan tan críticas, necesarias, o algo por el estilo”, añade.

Tras eso, apunta que “estamos hablando de esos partidos de tercer nivel, que a lo mejor le estoy dando mucho, y podía tener a cualquier arquero que quisiera ver. ¿Qué necesidad tenía él de tener sí o sí a Bravo? Eso es lo que no se entiende”.

“Insisto en lo mismo, es una cosa mínima lo que le sucedió a él, para lo que significaba esos partidos el hecho de que Bravo le dijera que no se sentía en condiciones porque tenía otros asuntos que hacer”, complementa.

“Se da la situación de que puede mirar a otros arqueros, si lo de Bravo ya estaba claro, y se jugó con Cuba, República Dominicana, mira esos rivales pues…”, concluyó.

¿Cuándo debuta la Roja en Eliminatorias?

Este viernes 8 de septiembre, desde las 20:00 horas, la selección chilena visita a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Duelo válido por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

¿Hasta cuándo tiene contrato Berizzo en la selección chilena?

Eduardo Berizzo fue presentado como técnico de la Roja el 26 de mayo de 2022, y firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.