Humberto Suazo recuerda a Luis Bonini: "Hasta mis hijos me dicen Chupete y la con*** de tu hermana”

Humberto Suazo fue invitado al programa Pelota Parada del CDF donde repasó su exitosa carrera deportiva y entregó una serie de anécdotas que protagonizó en su vida en el fútbol.

Obviamente una de ellas se vivió antes del empate entre Uruguay y Chile en duelo válido por las clasificatorias rumbo a Sudáfrica 2010 y donde el preparador físico de Marcelo Bielsa, Luis Bonini le gritó una arenga inolvidable antes de saltar al campo de juego del Estadio Centenario.

"Hasta el día de hoy lo miro y me da risa. Salgo como mirando pal lado, hasta mis hijos me dicen ´chupete y la concha de tu hermana'. No hay día que no nos reíamos. Mi mamá siempre me dice, habló de tu hermana", afirmó entre risas.