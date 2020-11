Rodrigo Millar recuerda con cariño al profe Bonini: “Era nuestro confidente, el que siempre nos guiaba”

Rodrigo Millar aún recuerda con mucho cariño al preparador físico Luis María Bonini, quien falleció por un cáncel a la piel, y con quien compartió camarín en la selección chilena y en Monarcas Morelia de México.

“Teníamos largas charlas mientras tomábamos mate. Era el primero que llegaba y conversábamos de todo. Arreglábamos el mundo con esas charlas. Una pena que partiera. Fue un momento duro para mí y para muchos que estuvimos con él en la selección. Era nuestro confidente, el que siempre nos guiaba. Nunca olvido cuando se le detectó el cáncer”, comentó en el diario Las Últimas Noticias.

“Tengo grabado ese momento cuando un día se me acerca y me dice: ‘Chinito, no voy a poder viajar con el equipo este fin de semana’. Le dije: ‘no hay problema, profe’. Ahí me dijo que se tenía que hacer unos exámenes. Ya después dijo que esos exámenes no había salido buenos y decidió volver a Chile. Nos despedimos. Yo pensaba que todo iba a salir bien”, agregó.

Bonini aún es recordado por su frase a Humberto Suazo en la previa del partido ante Uruguay. (FOTO: Agencia Uno)

En la misma línea, complementó que “cuando estaba en Chile hablábamos una vez a la semana. Le mandaba un mensaje me decía que estaba luchando (contra el cáncer). Hasta nos enteremos que estaba muy complicado. Esos días le mandé un mensaje y nunca me respondió. Ahí supimos de su muerte y fue algo muy duro para mí”.

“Siempre nos aconsejaba, aunque nos sacaban el jugo. Siempre digo que Bielsa fue muy importante para la generación de jugadores que todavía brillan en nuestro fútbol. Pero ese momento del profe Bonini fue un golpe bajo”, sentenció.

Recordemos que el profe Bonini fue parte del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa para las Eliminatorias Sudamericanas y el Mundial de Sudáfrica 2010. Además, tuvo pasos en la Universidad de Chile y como comentarista deportivo.