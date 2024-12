Rodrigo Millar recordó el día que salió de Colo Colo, a fines del 2012. Tras seis años en el club, en el que era referente, no tenía intención de irse del Monumental y por eso a la primer oferta se puso exigente.

“Habíamos hablado con mi señora para quedarnos para siempre en Chile. Así que cuando me llaman de México, del Atlas, les dije que pidieran más plata, para que me dijeran que no”, recordó en el podcast “Soy de Fierro”, con Gonzalo Fierro.

Relata luego que “me aceptan la plata que pedí, que era más que un principio, pero como mi hija estaba de cumpleaños el 31 de diciembre les digo que me voy con una condición: que me saquen pasajes para el 1 de enero. Imagínate, ni Neymar se atrevió a tanto”, se ríe.

En Atlas le señalaron que “que el técnico me esperaba”, pero pasó algo al arribar a tierra azteca. “Llego a México y me llama el Tata Martino, para llevarme a Newell’s, al equipo que llegó a la final de la Libertadores el 2013. Buena decisión tomé, ja, ja. Pero ya le había dado mi palabra al Atlas”.

Millar contra Colo Colo en la Copa Libertadores 2015

Millar y su recuerdo de Colo Colo

Para el Chino Millar, el recuerdo que dejó su paso por Colo Colo fue positivo por los torneos que ganó en un principio y por ponerle el pecho a las balas en los últimos tres años.

“Yo llegué con la buena, aunque era secundario, estaba atrás. Después se fueron los más grandes y adquirí otro protagonismo, por eso fui capitán, mi rol era otro. Pasé a ser más referente y te exigen más rendimiento“, indica.

“Cuando las cosas fueron mal, el resistido pasé a ser yo, pero la gente valoró que no me restara. Tenía los sueldos más altos porque quedábamos los NN. A pesar de eso, me fui bien de Colo Colo, la gente rescata que siempre quise estar, pues le pude haber dicho al técnico que me dolía el tobillo y que me dejara afuera”, sostuvo el Chino.