El Rey Arturo debe renovar su contrato para seguir en el Cacique de cara al 2027, algo que todavía no está del todo ratificado.

Arturo Vidal está atravesando semanas de incertidumbre en Colo Colo pensando en los últimos meses del año. El bicampeón de América termina su contrato en diciembre, por lo que debe renovar si quiere seguir siendo albo en el 2027.

Sin embargo, en Blanco y Negro han sido tajantes en confirmar que todo el tema de las renovaciones de contrato en el plantel se estudiarán una vez terminada la presente temporada.

“Las renovaciones, como lo he dicho en tantas oportunidades, las vamos a ver una vez que nosotros sepamos Colo Colo dónde está instalado. Y eso será a fines de temporada”, aseguró Aníbal Mosa sobre esto hace un par de semanas.

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Revelan que la renovación de Vidal en Colo Colo no es segura

Todo este escenario tiene a Vidal y su círculo más intimo sin las certezas de que en el 2027 el King seguirá siendo jugador albo. Es más, ya está causando extrañeza que ya en septiembre todavía no haya ningún acercamiento para ver la extensión de su vínculo.

Así lo confirmaron en ADN Radio, donde el periodista Cristián Álvarado detalló que “está difícil el tema. No se puede asegurar que Arturo Vidal siga en Colo Colo. El jugador quiere, tiene todos los deseos de continuar, pero en su círculo algo de ruido les hace que, a estas alturas del año, por ser Arturo Vidal, no haya ningún acercamiento para la renovación”.

Arturo Vidal debe ya suma 2314 minutos de acción con la camiseta de Colo Colo en este 2026. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que por esta misma situación Vidal ha evitado hablar con los medios en estas últimas semanas, limitándose a declarar solamente en sus canales oficiales. Es más, incluso en ese espacio ha preferido obviar este tema.

Arturo Vidal en esta temporada 2026 con el Cacique ha jugado un total de 30 partidos, siendo 20 por la Liga de Primera, cinco en Copa Chile y cinco en Copa de la Liga. Suma cuatro goles y tres asistencias en 2314 minutos de acción.

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En síntesis