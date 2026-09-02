En su canal de YouTube y con Javier Correa como invitado, el King se acordó de los azules tras la denuncia que derivó en castigo para el '9' de Colo Colo y dejó un polémico mensaje.

La última transmisión que realizó Arturo Vidal en su canal de YouTube trajó más de alguna polémica. Especialmente por la presencia de Javier Correa, su compañero en Colo Colo, tras conocerse la sanción tras la denuncia que realizó en su contra Universidad de Chile.

Luego de comparecer en el Tribunal de Disciplina donde compareció para explicar sus gestos después del Superclásico y tras confirmarse los dos juegos de suspensión para el cordobés, se dio un espacio en el streaming del King para acordarse de los azules.

Fue durante la conversación entre los jugadores de Colo Colo que tras referirse al castigo, entre Vidal y Correa lanzaron indirectas hacia la U en un tono muy difícil de disimular.

“Nosotros a morir, pero”, decía el volante, a lo que el atacante le respondió “nunca sapo“. Tras ello, el ’23’ enfatizó en que “nunca sapo, somos huevones pero sapos no“, a lo que el argentino finalizó diciendo “te tenés que morir solo, sapo no“, lo que generó las risas del Rey.

Misil de Vidal contra la U por castigo a Correa

En la charla que se pudo ver en YouTube, el cordobés realizó sus descargos por la sanción del Tribunal, donde dijo que “quizás por decir esto perjudica más. No doy nombres, pero no es parcial. La reacción fue a nuestros camarografos, nunca vi a la gente. no tengo nada contra la gente. Ahora que digo esto me van a dar cadena perpetua“.

Esto generó la respuesta de Vidal quien fue enfático en señalar que “aunque nos castiguen a todos igual vamos a ser campeones. Puedo asegurar que eso no lo hiciste a los de la U. Te buscaron una imagen, tenemos que seguir así, fuertes”.

Recordemos que el castigo a Correa le obligará a perderse los próximos dos encuentros de Colo Colo. El domingo 6 de septiembre de visita ante Huachipato, y el domingo 13 en el Estadio Monumental contra Deportes Concepción.

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En síntesis