Mujer llamada Marlén publicó chats y hasta fotos junto al jugador, quien había negado el vínculo. La esposa del ex albo salió a dar su versión tras el escándalo.

Siguen las polémicas extrafutbolísticas para Jordhy Thompson. El jugador que debió volver al fútbol ruso, tras no poder fichar en Colo Colo, fue acusado de infidelidad tras haberse casado con Camila Sepúlveda.

La usuaria de Instagram @laurentmar, de nombre Marlen, destapó el caso y ante las acusaciones de que inventaba un vínculo con Thompson, posteó una foto juntos. Ahí dijo que cuando tuvieron una relación, el hombre de Colo Colo le juró que estaba separado.

“En mi defensa, él siempre dijo y demostró su ‘soltería’. Si me di el tiempo de conocerlo fue porque siempre me mostró peleas y pidiéndole divorcio a Camila”, tecleó Marlen, en viral publicación.

Echan al agua a Jordhy Thompson hasta con fotos

Marlen, la mujer que destapó su romance con Jordhy Thompson y lo acusa de mentirle sobre su soltería, publicó todos los detalles de su relación con el hombre casado con Camila Sepúlveda. Ahí ironizó con las acusaciones de que estaba “alucinando” y posteó una foto juntos.

“Basta que me deje mal siempre, ¿que no me conoce? ¿Que alucino? Por favorrrr, me pedías que me dejara de cuidar para tener un hijo conmigo… No puedes ser tan chanta y que de aquí en adelante me pase, ya saben el responsable”, lanzó.

Por su parte, Camila Sepúlveda salió al paso de la teleserie y también ocupó su cuenta de Instagram para dar su versión. La esposa del ex Colo Colo se defendió y dijo que solo le importa ser una buena madrea.

“La única que no estaba al tanto de la situación era yo, ambos sabían lo que hacían y ninguno de los dos es inocente. Espero cerrar el tema aquí, por mí y por el bienestar de lo más importante para mí, mis hijos”, dijo Sepúlveda.

La acusación hacia Thompson:

La versión de Camila Sepúlveda: