El portero de Cabo Verde se perfila como el meta titular para el encuentro entre albos y acereros de este domingo en el Ester Roa.

Colo Colo quiere seguir por el camino del triunfo luego de sus buenas victorias ante Universidad de Chile y Audax Italiano. Ahora los albos enfrentarán a Huachipato este domingo en el Este Roa, donde buscará dar un nuevo paso hacia esa estrella 35 ya es casi inevitable.

Para este partido Fernando Ortiz prepara un osado movimiento en su once titular. Tras una larga espera y un primer debut en Copa Chile, el Tano por fin le dará los guantes de titular a Vozinha en un partido por la Liga de Primera 2026.

Durante esta semana el meta de Cabo Verde reemplazó a Gabriel Maureira en los trabajos con el equipo estelar, por lo que es casi un hecho que irá desde el arranque en la Región del Biobío. Aunque ojo, que esta decisión de Ortiz responde a un motivo bastante especial.

ver también Ortiz sorprende con osada movida en el arco: La formación de Colo Colo para visitar a Huachipato

El motivo por el que Vozinha será titular en Colo Colo este domingo

Este septiembre se vivirá una nueva fecha FIFA a nivel de selección, una inédita, ya que será más extensa. Sin ir más lejos, serán tres los amistosos que jugará la Roja a fines de meses e inicios de octubre: ante Canadá, Estados Unidos y México.

Pues bien, otro combinado que verá acción será el de Cabo Verde, elenco que enfrentará a Ruanda el 29 de septiembre por las clasificatorias a la Copa Africana de Naciones. Para ese duelo, se espera que Vozinha sea citado.

Vozinha jugará su primer partido en la Liga de Primera tras jugar en la Copa Chile. | Foto: Getty Images.

Por lo mismo, el portero quedaría marginado para la llave de octavos de final de la Copa Chile, desafío para el que Ortiz tampoco contará con Gabriel Maureira. ¿La razón? Pues porque se espera sea nominado para defender a Chile en los Juegos Sudamericanos (ODESUR) en Argentina.

Así las cosas, el Tano planea darle este duelo ante Huachipato a Vozinha antes de perderlo por la fecha FIFA. Ya pensando en el choque con Audax por la Copa Chile, entre Eduardo Villanueva y Fernando de Paul (se supone ya recuperado de su lesión) debería salir el titular.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Huachipato?

Albos y acereros se enfrentarán este domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este partido será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

ver también Vozinha revela la presión de sus primeros días en Chile tras fichar en Colo Colo: “Es difícil salir”

En síntesis