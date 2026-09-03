En diálogo con el ex tenista Fernando González, en los canales oficiales del club, el arquero caboverdiano reveló que su demora en llegar a Chile se debió a la negativa de su progenitora.

La llegada del arquero caboverdiano Vozinha como refuerzo a Colo Colo fue una larga teleserie. Desde Brasil reportaron que su demora en arribar a Chile se debió a que esperaba por una oferta desde el fútbol de Marruecos. Pero la realidad fue muy distinta.

Así lo contó el propio futbolista durante una entrevista que le dio al ex tenista Fernando González en el canal oficial del club en YouTube, donde apuntó a una persona que retrasó su llegada al Eterno Campeón: Ana Cândida Évora, nada menos que su progenitora.

“Mi mamá no quería que viniese a Chile. Hasta el último día me decía que no tenía un buen sentimiento, que mejor era jugar cerca de casa. Mi papá es psicólogo, entonces siempre sabe equilibrar las cosas, entonces fue una decisión sensata”, reveló Vozinha.

Vozinha confiesa por qué demoró en firmar por Colo Colo

Respecto a la negativa de su madre a este fichaje, el meta contó que “en Portugal hay una comunidad caboverdiana muy grande, entonces era como estar en casa. Además, estaba cerca de casa, entonces es un país al que le tengo un cariño muy grande y donde he jugado los dos últimos años, porque ya quería estar cerca de casa, pero estoy muy lejos aquí en Chile“.

Cuando Mano de Piedra le preguntó a Vozinha si pensó en algún momento de su carrera que iba a jugar en el fútbol sudamericano, respondió que “sinceramente no, porque ya tengo una cierta edad y ya estaba hace muchos años lejos de casa. Entonces fue una decisión ir a la segunda división de Portugal, porque siempre he jugado en primera”.

La conversación con el canal oficial de YouTube de Colo Colo sale a la luz cuando las informaciones apuntan que será titular en el próximo encuentro, cuando este domingo 6 de septiembre visiten a Huachipato desde las 17:00 horas en Concepción.

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En síntesis