El experimentado golero del Cacique apunta a ser titular frente a Huachipato y en una conversación con Fernando González, recapituló ese duelo de Cabo Verde vs Argentina en la reciente Copa del Mundo.

Antes de llegar a Colo Colo, Vozinha tuvo una actuación muy destacada en el Mundial 2026 que incluso lo tuvo en un duelo contra Lionel Messi. Cabo Verde quedó eliminado ante Argentina en los 16avos de final de aquel certamen, aunque la Albiceleste debió esforzarse mucho para eso.

De hecho, fue recién en el tiempo extra que el equipo adiestrado por Lionel Scaloni venció por 3-2 a los africanos. Y el capitán del cuadro trasandino tuvo dos ocasiones claras de vencer a Vozinha. Pero perdió en ambas oportunidades. Un achique en que el experimentado golero respondió bien.

Y también un tiro libre en el que Messi se avivó mientras el experimentado arquero ajustaba la barrera. Pero un vuelo de Vozinha impidió el gol de la Pulga. “Jugar el Mundial es algo muy grande. Un sueño mío, de mis compañeros y todos los caboverdianos”, aseguró el meta en una entrevista que le concedió a Fernando González.

La gran tapada de Vozinha ante Messi en el Mundial 2026. (Darrian Traynor/Getty Images).

“Es la competencia más grande que podemos jugar como futbolista. Estoy mejorando día a día”, agregó Josimar Dias, su nombre real. Evidentemente tuvo tiempo para repasar aquella participación del cuadro dirigido por Bubista, quien luego de la Copa del Mundo asumió el el RS Berkane de Marruecos.

“Después de clasificar a la fase siguiente, sabíamos que venía el mata-mata. Todo podía pasar, jugaríamos contra Argentina y Messi. Preparamos muy bien el partido, jugamos sin miedo. Queríamos ganar y pasar de fase”, recordó Vozinha en la conversación con el extenista, un fanático acérrimo de Colo Colo.

Vozinha en la presentación que tuvo en Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Mientras apunta a su debut liguero en Colo Colo, Vozinha recuerda el choque con Messi

Por estos días, Vozinha prepara detalles para jugar como titular en Colo Colo vs Huachipato, aún recuerda con muchos detalles el duelo ante Lionel Messi y Argentina en la Copa del Mundo. “Fue un partido muy, muy difícil”, aseguró el exgolero de GD Chaves de Portugal.

Vozinha le tapó este mano a mano a Lionel Messi en el Mundial 2026. (Robert Cianflone/Getty Images).

“Competimos muy bien, luchamos hasta el último minuto. Felicito a Argentina por la clasificación. Pero dejamos demostrado que un país muy pequeño con oportunidades raras consiguió mostrarle al mundo que también somos grandes”, dijo con orgullo el africano.

Por cierto, Vozinha formó parte de la oncena que eligió el público en el Mundial 2026 y fue furor por sus presentaciones. Sobre todo ante España, aunque también jugó vs Uruguay y frente a Arabia Saudita en la fase de grupos de un certamen que, literalmente, le cambió la vida.

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¿Cuándo juega Colo Colo vs Huachipato en la fecha 22 de la Liga de Primera 2026?

Colo Colo visitará a Huachipato este domingo 6 de septiembre en el estadio Ester Roa Rebolledo. El partido se jugará a contar de las 17 horas y tendrá el arbitraje de Gastón Phillippe.