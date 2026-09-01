El volante de Boca Juniors manifestó que está meditando su retiro de la selección de Argentina luego del anuncio de Messi.

En Argentina quedaron muy golpeados con la noticia entregada por Lionel Messi este lunes, al señalar que nunca más jugará por la selección tras más de 20 años siendo un estandarte.

A tal punto llegó que uno de sus escuderos en los últimos años piensa seguir los mismos pasos. Se trata de Leandro Paredes, actual jugador de Boca Juniors.

“Va a ser difícil que siga, lo dije hace un tiempo. No lo hablé con el entrenador, lo hablaré con él y veremos la decisión que tome”, señaló durante esta jornada.

Luego continuó. “Lo digo por todo: por lo que dije antes, por la suspensión (de 10 partidos que le dio la FIFA) y por la decisión de Leo, porque sin él va a ser complejo que todo siga funcionando igual”, expresó.

Paredes tampoco quiere seguir en la selección de Argentina

Explica que siente que no podrán igualar lo conseguido. “La vara quedó muy alta y seguir compitiendo de esa manera, lograr cosas importantes, va a ser difícil”, expresó.

El retiro de Messi lo califica como “durísimo”

Paredes también habló de lo que fue la partido de Lionel Messi. “Fue durísimo, seguramente la noticia la recibió así todo el país“, expresó por uno de sus amigos en el plantel.

ver también Carlos Palacios reacciona a la gravísima lesión de Tomás Aranda en Boca Juniors

“Lo que significa Leo para el fútbol, para nosotros, es enorme. El legado que deja va a quedar para siempre“, señala sobre el jugador que milita actualmente en el Inter Miami.

Además contó que “siempre queremos jugar con él, soy de los que siempre lo quiere tener al lado. Era una decisión que no queríamos que llegue y llegó”.