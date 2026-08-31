Antes que La Roja lo retirara en 2016, la selección Sub 20 del Sudamericano de Colombia también hizo sufrir a la pulga.

Lionel Messi anunció su retiro de la selección de Argentina. Una historia que está ligada a Chile, ya que tuvo varios duelos ante La Roja durante su exitosa carrera.

Si bien el episodio más recordado es la final de la Copa América Centenario en 2016, cuando la Pulga se alejó de la Albiceleste por primera vez, al estar cansado de los segundos lugares, Chile ya se le había cruzado muchos años antes en su camino.

El primer duelo de Messi con Chile

En el Sudamericano Sub 20 de Colombia 2005, La Roja liderada por Matías Fernández, se enfrentó a Argentina de Lionel Messi en la segunda fecha del hexagonal final. Lo ganaba la Albiceleste por 1-0, con anotación de Ezequiel Lavezzi, pero en el minuto 72 lo igualó Juan Gonzalo Lorca de cabeza, poniendo el 1-1 final.

¿En qué está hoy Juan Gonzalo Lorca? “Trabajo en la Corporación del Deporte de La Florida. Soy gestor deportivo”, comienza explicando el retirado atacante de 41 años a RedGol. Campeón con Colo Colo, con pasos por el Vitesse de Países Bajos, Boulogne de Francia y la selección chilena, mira el adiós de quien fue su rival hace más de 20 años.

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–¿Supiste del retiro de Lionel Messi de la selección de Argentina?

“Me enteré, vi la noticia de su retiro y aparte tengo ahí un entrenador en Argentina que trabajó con él, Fernando Dortti, que trabajó con Marcelo Bielsa y después fue entrenador de Once Caldas creo”.

–Tuviste la oportunidad de enfrentarlo en el Sudamericano 2025…

“Él parece que tenía 17 años. Hice el empate 1-1 y después cuando terminó el campeonato, nos vinimos en un avión juntos con Argentina y ahí también nos vinimos conversando. Era medio tímido, hablaba harto con su compañeros. Estaba al lado con Ezequiel Lavezzi y del (Juan Manuel) Chaco Torres. Yo iba en el asiento de adelante, así que me di vuelta y me puse a conversar con ellos“.

-En ese momento ya era figura, pero ¿imaginabas que sería uno de los mejores de la historia?

“No, para nada. Cuando lo enfrentamos era un jugador normal, aunque tenía una condición especial en los controles y el arranque, pero no tenía la misma calidad que tiene ahora. Aparte tenía 17 años, entonces le faltaba formarse. Ahora saber que es uno de los mejores de la historia, creo que haberlo enfrentado es un privilegio y más poder anotar el empate. Eso deja mucho recuerdos”.

-¿Le cuentas a los niños que jugaste contra Lionel Messi y convertiste?

“Ahora los niños no son como antes. No le toman mucho aprecio a lo que nosotros sí le dábamos importancia. Para ellos lo único que importa es el resultado, no que una persona X le haya anotado un gol”.

-Y en general, ¿se lo cuentas a tus amigos o familia?

“En ese momento no le tomaba mucho el peso. Ahora que veo videos de repente me da mucha nostalgia. Nosotros teníamos una muy buena camada de jugadores e hicimos un muy buen torneo clasificando al Mundial. Teníamos a Matías Fernández que también era un gran jugador y que estaba haciendo las cosas bien. A mis hijos les cuento y en el trabajo a veces muestro mis goles. Me recuerdan que estuve a un nivel alto“.

El delantero chileno en su paso por Vitesse. Imagen: Archivo

–Tuviste una linda carrera: jugaste en Colo Colo, Europa, con la selección chilena…

“Lo que pasa es que cuando uno se retira, todo es un recuerdo. No vives como futbolista y como que ya pasaste a la historia, no es lo mismo que estar dentro de una cancha. Muchas veces como que uno deja todo en el recuerdo, por lo menos de mi parte y me enfoco en mi trabajo en La Florida. Muchas veces no tengo tiempo de recordar”.

–Pero no cualquiera logra ser seleccionado…

“Para mí es el mayor orgullo que tengo. Haber vestido la camiseta de Chile, defender la bandera, creo que es lo más lindo que me tocó hacer. También jugar por Colo Colo, que es lo que uno sueña cuando niño. Después jugar en Europa, también es el sueño de todo jugador consagrado. Además, me fui a dos ligas muy importantes como Países Bajos y Francia. Es un orgullo que pude hacer las cosas bien”.

-¿Podríamos decir que fuiste el primer chileno en amargar a Messi?

“Sí, podría decirse que sí ja, ja, ja. No nos pudieron ganar, les empatamos 1-1″.

Lorca jugó 11 partidos por La Roja, incluyendo la Copa América de 2007. Imagen: Archivo

Vidal casi lo reencuentra con Messi

-¿Qué recuerdas de Messi en ese partido?

“Era bien movedizo, siempre estaba buscando la pelota. Cuando controlaba y arrancaba… ahí lo marcó (Iván) Pupi Vásquez a Messi. Entonces le decíamos que si se le arrancaba, que le tirara la camiseta y no lo dejara irse solo porque era muy rápido. Ese era nuestro plan B para que no marcara diferencia. Lastimosamente para ellos, no era lo de ahora. Tuvo varias ocasiones de gol que falló. Si estaba como ahora, nos clavaba dos goles más ja, ja, ja“.

-¿Quién le cambió la camiseta a Messi ese día?

“No cambiamos ja, ja, ja. Lo que pasa es que en ese tiempo no era como ahora. Llevábamos dos juegos de camiseta roja y dos blanca. No podíamos cambiar camisetas, no nos dejaban. La utilería de la selección cuidaba mucho las camisetas porque después las debían tener para el próximo partido. Muchos compañeros le querían cambiar sabiendo que ya jugaba en Barcelona”.

Lorca ganó tres títulos con Colo Colo. Imagen: Archivo.

–¿Nunca te volviste a cruzar a Messi?

“No, nunca. Incluso cuando Arturo (Vidal) estuvo en Barcelona me invitó un par de veces para ir a visitarlo, pero por un tema de trabajo no pude. Me habría gustado ir, haberlo saludado y haber compartido con él. Varios compañeros de inferiores de Colo Colo que conocen a Arturo, viajaron y pudieron compartir. Incluso, le regaló zapatos a un amigo mío”.

-Tal vez te debe recordar…

“Si le digo que le hice el gol se va a acordar ja, ja, ja. Después como nos vinimos conversando en el avión, de todas maneras se hubiera acordado de mí”.