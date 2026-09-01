El histórico capitán de la Roja le dio el último adiós al astro trasandino, quien anunció su retiro de la Albiceleste. Recordó el peor momento de su carrera, el cual vio in situ.

Claudio Bravo salió al paso tras el anuncio de Lionel Messi, quien no va más con la selección argentina y se retira de la Albiceleste. Por segunda vez, la Pulga dice adiós y esta vez de forma definitiva.

Fue ahí donde el capitán histórico de la Roja recordó las dos finales ganadas a Argentina en Copa América. Eso, para elogiar la figura de Messi, aunque con una dolorosa herida para el “10” de los trasandinos.

“Me tocó tenerlo dentro del vestuario cuando fueron más criticados, cuando perdieron con nosotros en dos ocasiones. Fue el momento más cuestionado en relación a la selección argentina y sus jugadores, tengo ese recuerdo bien fresco de cuando él renuncia tras los penales”, dijo Bravo, en ESPN F90 Chile.

Bravo y el último adiós a Messi

Claudio Bravo recordó con cariño su relación con Lionel Messi, con quien fue compañero en Barcelona. Eso sí, repasó lo que fue el segundo título de Copa América de Chile, cuando el argentino renunció por primera vez a su selección.

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“La celebración nuestra… Ahí te encuentras con la grandeza de este jugador en absoluta soledad. Me lo encontré solo ese día en los asientos de la banca, absolutamente solo, estamos hablando del mejor jugador en la historia de este deporte”, lanzó.

Sin embargo, el oriundo de Viluco le dejó un emotivo adiós a Messi diciendo que “uno no dimensionaba lo grande que ha llegado a ser dentro del fútbol. En los casi tres años que estuvimos juntos o conversaciones que tuvimos”.

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“A diferencia de otros que no tienen la trascendencia de un Messi, te encuentras a jugadores muy difíciles de llegar, conversar, y con él es todo lo contrario. Uno no dimensionaba lo grande que ha llegado a ser dentro del fútbol”, cerró.