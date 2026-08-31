El importante estadística que une a Javier Correa y Lionel Messi: “Los mejores de América”

Prestigioso sitio de estadísticas ubicó al “10” trasandino y al delantero de Colo Colo entre los que registraron mejor presentación el reciente fin de semana.

Los hinchas de Colo Colo tuvieron una nueva alegría durante la jornada de este lunes. Esto porque ahora Javier Correa fue destacado por su presentación ante Audax Italiano y fue ubicado entre los mejores del continente, siendo superado solo por un tal Lionel Messi.

El prestigioso sitio Sofascore, entregó su ranking con las mejores actuaciones en los partidos disputados entre el 28 y 30 de agosto. Por lo que en América se destacó al delantero albo por su presentación en el Estadio Monumental. En mayo ya habían compartido este listado, pero Correa quedó varios escalafones más abajo de Messi.

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Ahora con los dos goles y la asistencia para Lautaro Pastrán le permitió alcanzar la nota 9.7, superando a jugadores como Jairo concha, Carlos Moreno, Facundo Lencioni, Miller Bolaños y Cristián Pavón.

“Fuimos inteligentes y ganamos. Chao”, fue el escueto análisis de Correa tras el partidazo para seguir como punteros en la Liga de Primera y a 16 unidades de distancia de la U.

El tema es que en dicho listado, solo lo superó Messi. El capitán de Inter Miami goleó por 7-1 al CF Montréal de Alexis Sanchez. Además Lionel se anotó con cuatro goles, por lo que el 10 fue la nota para su magistral presentación. La diferencia ahora solo fueron tres décimas.

Javier Correa aplaude legado de Lionel Messi

Un nuevo reconocimiento para Lionel Messi que llega en medio una jornada más que especial ya que anunció oficialmente que deja la selección de Argentina.

Por lo que emocionó a los fanáticos del fútbol con su retiro de la albiceleste. “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, confesó en una carta escrita de puño y letra.

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Por lo que Javier Correa decidió homenajearlo a través de sus redes sociales. “Leyenda. Gracias capitán”, fue la primera historia que replicó en su Instagram. Además de darle me gusta a las publicaciones que realizó Messi y que confirmaron su alejamiento de la selección.

“Yo soy más Messi que Maradona, pero si le preguntas a mi papá te dice más Maradona que Messi porque son distintas épocas. No es que quiera más a uno u otro, es lo que te transmite en el momento que están jugando”, recalcó Correa en pleno Mundial 2026, dejando en claro que más allá de la última final, el legado de Lionel será eterno.