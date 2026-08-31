Lio anunció su retiro de la selección de Argentina y el presidente de la FIFA no quedó indiferente.

Lionel Messi le dio una triste noticia a los fanáticos de la selección de Argentina, al anunciar su retiro de esta. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, también lamentó todo esto.

Messi comenzó su carrera internacional muy joven. Logrando disputar seis veces la Copa del Mundo, ganándola en Qatar 2022, también dando la vuelta olímpica en dos Copa América. Claro que todo lo bueno siempre tiene que llegar a su final y es lo que decidió Lio.

La despedida de Infantino

A través de redes sociales, Lionel Messi publicó un extenso mensaje donde justificó su decisión. El ídolo de Barcelona argumentó que la decisión estaba tomada desde días después de la final contra España en el Mundial 2026, pero que ahora, tras la muerte de su padre, decidió comunicarlo.

Quien no quedó ajeno a todo esto fue Gianni Infantino. El presidente de la FIFA lamentó que Messi no defienda más a la Albiceleste, pero de todos modos le agradeció su contribución al fútbol.

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“Felicidades Lionel Messi por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte“, comenzó escribiendo Infantino.

“Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseedor del récord de más partidos jugados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre”, destacó el presidente de la FIFA.

Muchas veces se acusó de que la actual directiva de la FIFA tenía cierta inclinación por Lionel Messi y la selección de Argentina, algo que en más de una oportunidad negaron las propias partes involucradas. Infantino de todos modos, no escondió su cariño por el campeón en Qatar 2022.

“Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de Argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa“, cerró Gianni Infantino.