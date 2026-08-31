En conversación con RedGol, la leyenda del fútbol chileno entregó las razones de su preferencia hacia el '9' de Colo Colo por sobre el hexagoleador.

Los máximos goleadores de la presente temporada en Liga de Primera son los argentinos Fernando Zampedri, con 20 tantos, y Javier Correa con 12. Dos artilleros con formas muy diferentes de jugar y que generan debate entre quienes les respaldan.

Mientras el Toro es un animal dentro del área, no por nada es el hexagoleador del fútbol chileno y va camino a su séptimo título de goleo consecutivo, el cordobés busca el juego más asociado e incluso retrocede para encontrar espacios.

Dos estilos de ser goleadores, y quién mejor para hablar de ellos que el “Gerente” Carlos Humberto Caszely, leyenda del fútbol chileno, que en diálogo con RedGol explicó qué diferencia tanto a Correa como Zampedri y se atrevió a elegir su favorito.

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Caszely elige al mejor ‘9’ entre Correa y Zampedri

Lo primero que menciona el Chino a la hora de escoger es que “se debe hacer una diferencia“, para luego apuntar que mientras el artillero de Colo Colo “es más jugador que Zampedri“, el ‘9’ de la Católica “es más goleador que Correa“.

“A mí me gusta el que juega más, siempre voy con el que tiene más cosas para ofrecer“, sostiene Caszely quien añade que “no desmerezco a Zampedri, porque es un gran goleador, pero respetando a los dos, me identifico más con Javier Correa“.

A nueve fechas de que termine la temporada 2026 en Liga de Primera, el Toro lleva 20 conquistas y se encamina a ser el máximo goleador por séptimo año consecutivo. Hasta el momento, el único que se le acerca es atacante albo que hoy lleva 12.

Los números de ambos goleadores

En Liga de Primera 2026 JAVIER CORREA FERNANDO ZAMPEDRI Partidos jugados 15 19 Minutos en cancha 868′ 1.597′ Goles 12 20 Promedio gol/partido 0.80 1.05 Asistencias 4 3 Tarjetas amarillas 2 5 Mejores rachas goleadoras 2 (fechas 9,11,12,13 y 19 al 21) 2 (fechas 1 al 5 y 18 al 20)

En síntesis