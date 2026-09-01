El cuadro del sur de Londres tuvo un día de locos y debió activar un permiso especial de la Premier para oficializar al atacante chileno, algo que finalmente ocurrió este 1 de septiembre.

Fue un día literalmente de locos para el Crystal Palace, que incluso necesitó de un permiso especial de la Premier League para confirmar el fichaje de Darío Osorio. Una hoja de acuerdo que sirvió para extender un par de horas el mercado de pases. Pero que daba cuenta de lo avanzada que estaba la negociación.

De hecho, no sólo el seleccionado chileno fue incluido en ese ‘deal sheet’, como se conoce a aquella exención en inglés. También solicitaron ese permiso para tener tiempo de oficializar el retorno del inglés Ben Chilwell, lateral izquierdo que se sumó sobre la hora.

Y del neerlandés Quinten Timber, quien también fue ratificado como incorporación del actual campeón de la UEFA Conference League antes que Osorio. Pero después de una espera que por momentos se hizo tortuosa, llegó el turno del seleccionado chileno de 22 años.

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Luego de ese tuit, llegó el esperado video. “Un nuevo capítulo comienza. De Chile al sur de Londres. Una nueva camiseta, un nuevo equipo, un nuevo hogar. Ahora es cuando empieza. Vamos, Águilas”, fue el breve mensaje que entregó el oriundo de Hijuelas para oficializar su arribo a la máxima categoría de Inglaterra.

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Crystal Palace le da la bienvenida a Darío Osorio

Al igual que Chilwell, pero a diferencia de Timber, el Crystal Palace preparó el anuncio del fichaje de Darío Osorio con un breve video en el que el jugador dijo sus primeras palabras. También confirmaron algunos detalles de la negociación con el Midtjylland.

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Pero sin revelar las cifras que ya todo el mundo conoce, pues Osorio será la transferencia récord del fútbol danés. Su transferencia bordeará los 28 millones de euros. Y podrían ser 32 los millones si cumple algunas variables. “Es un préstamo por una temporada con una opción de compra”, aseguró el Palace.

La primera fotografía de Darío Osorio en su nuevo club, el Crystal Palace. (@CPFC).

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